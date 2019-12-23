Мер Дніпра Борис Філатов заявив, що в Україні утворилася черга за бюджетними грошима.

Про це він написав у Facebook.

“Хто знає, той зрозуміє. У двох словах, це відбувається тоді, коли держбюджет з’їжджає в “червоне” і не в змозі виконувати одночасно всі зобов’язання. Тоді всіх ставлять у чергу”, – заявив мер Дніпра.

Філатов зазначив, що місцевого самоврядування це торкнеться лише в частині Держфонду регіонального розвитку (ДФРР), але невідомо, що буде далі.

“Хоча і так не солодко. Соцеконом на території ці хлопчики на самокатах вже вбили, ДФРР – ставайте в чергу за грошима. По всій країні зупинено сотні будівництв: лікарні, школи, дитячі садки, які місцеве самоврядування будувало спільно із держбюджетом або за його рахунок”, – зазначив Філатов.

Також мер Дніпра опублікував документ, про який йдеться.

Раніше повідомляли, що станом на кінець 2019 року державний бюджет України недоотримає понад 51 млрд гривень. Це набагато більше, ніж за кілька попередніх років.