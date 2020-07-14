Covid-19 Україна

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Мальдіви відкривають кордони для українців

Уряд Мальдів прийняв рішення відкрити кордони для іноземних туристів з 15 липня. Для в'їзду в країну туристам не потрібно буде проходити тестування на COVID-19.

Середа, 15 липня 2020, 01:28

Про це повідомляє міністерство туризму Республіки Мальдіви.

Туристам до поїздки необхідно буде підтвердити бронь в готелі, на курорті або круїзному кораблі, який зареєстрований на сайті відомства.

Іноземцям також не потрібно проходити двотижневу ізоляцію по прибуттю. Однак туристи можуть проживати лише в одному готелі.

“Туристи, які планують відвідати Мальдівські острови на першому етапі, зможуть вибрати один готель і пробути в ньому до кінця поїздки. Перебування на декількох курортах відразу в цей період буде обмежено”, – йдеться в повідомленні.

Крім того, туристи з симптомами ГРВІ при перетині кордону повинні будуть зробити ПРЦ-тест на коронавірус. Також місцева влада зможе проводити вибіркове тестування, яке буде безкоштовним для гостей.

Теги: Коронавірус, туризм, Мальдивы

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