Мальдіви відкривають кордони для українців

Про це повідомляє міністерство туризму Республіки Мальдіви.
Туристам до поїздки необхідно буде підтвердити бронь в готелі, на курорті або круїзному кораблі, який зареєстрований на сайті відомства.
Іноземцям також не потрібно проходити двотижневу ізоляцію по прибуттю. Однак туристи можуть проживати лише в одному готелі.
“Туристи, які планують відвідати Мальдівські острови на першому етапі, зможуть вибрати один готель і пробути в ньому до кінця поїздки. Перебування на декількох курортах відразу в цей період буде обмежено”, – йдеться в повідомленні.
Крім того, туристи з симптомами ГРВІ при перетині кордону повинні будуть зробити ПРЦ-тест на коронавірус. Також місцева влада зможе проводити вибіркове тестування, яке буде безкоштовним для гостей.
- Нагадаємо, 20 червня Україна відкрила всі пункти пропуску на кордоні з країнами Європейського Союзу та Молдовою.
- 12 липня стало відомо, що Угорщина посилює обмеження на кордонах у зв’язку з ростом захворюваності на коронавірус в сусідніх країнах. Для контролю пропуску іноземців створені “зелений”, “жовтий” та “червоний” списки держав, в залежності від ситуації з коронавірусом. Україна потрапила до “червоного” списку.