В італійському містечку Пердасдефогу з населенням 1765 осіб був зафіксований рекорд довголіття: 10-му місцевому жителю виповнилося 100 років.

Про це повідомляє інформаційне агентство The Guardian.

Чолочік, день народження якого 12 лютого приніс рекорд містечку – Вітторіо Лой на прізвисько Пістоль. Він, попри поважний вік, досі активний та полює на диких кабанів.

Пердасдефогу – це віддалене гірськоме містечко на південному сході італійського острова Сардинія; загалом, зі 1765 осіб населення містечка тих, хто переступив поріг 100-річчя, цього року вже 10.

Сардинія була визначена як один із п’яти регіонів у світі, де є велика концентрація довгожителів. На острові проживає 534 осіб віком від 100 років, або 33,6 на кожні 100 000 жителів. Але Пердасдефогу є унікальним у тому сенсі, що кількість довгожителів у місті такого розміру в 16 разів перевищує середній показник по країні.

“Присутність 10 довгожителів підтверджує виняткове довголіття жителів Пердасдефогу і підносить планку ще вище”, – сказала Луїза Саларіс, професорка демографії в університеті Кальярі.

Пердасдефогу прославився у 2012 році, коли сім’я Меліс, що складається з дев’яти братів і сестер, потрапила в Книгу рекордів Гіннеса як найстаріші брати і сестри на Землі, загальний вік яких становить 818 років.

Найдовшою жителькою міста на сьогодні є Консолата Меліс, найстарша з братів і сестер, яка померла у 2015 році у віці 108 років. Антоніо Брунду, якому в березні виповнюється 104 роки, є нині найстаршим жителем.

Усе місто зазвичай збирається разом, щоб відзначити 100-річчя, але через обмеження щодо коронавірусу Лой святкував, пригощаючи сім’ю та кількох друзів на обід. Він сказав, що за своє життя відпрацював “сотні” робіт: “Я був пастухом, робітником, складським робітником і кухарем, але не так і не навчився готувати”. Його дружині Марії 97 років.

Ще одна сторічна жінка, Піучча Лой, святкує свій день народження 21 лютого в Мілані, де зустрінеться з мером міста Джузеппе Сала.

“Я пережила голод і війну, під час фашизму та демократії”, – сказала вона, додавши, що вона вперше голосувала як жінка 2 червня 1946 року, і знала 10 пап.

Кілька вчених вивчали Пердасдефогу, пояснюючи довговічність міста, починаючи від чистого повітря і активного способу життя до дієти, що містить багато свіжих овочів. Лай сказав, що ніколи не встає з-за столу з повним шлунком, їсть мало м’яса і мало п’є кави.