Каньє Вест в своєму Instagram опублікував рентгенівський знімок руки сина.
Кілька тижнів тому Кім Кардаш’ян розповіла, що її п’ятирічний син Сейнт зламав руку, і тепер Каньє Вест дає фанатам поглянути на рентгенівські знімки.
44-річний репер у суботу вранці, 25 вересня, поділився трьома фотографіями зламаної руки. Ім’я пацієнта, вказане на рентгенівських знімках, показує, що руку зламав Сейнт.
Каньє не став підписувати пост.
У коментарях користувачі соцмережі бажають маленькому Сейнту швидкого одужання.