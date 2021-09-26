5-річний Сейнт Вест - син Кім Кардаш'ян і Каньє Веста - зламав руку в декількох місцях.

Каньє Вест в своєму Instagram опублікував рентгенівський знімок руки сина.

Кілька тижнів тому Кім Кардаш’ян розповіла, що її п’ятирічний син Сейнт зламав руку, і тепер Каньє Вест дає фанатам поглянути на рентгенівські знімки.

44-річний репер у суботу вранці, 25 вересня, поділився трьома фотографіями зламаної руки. Ім’я пацієнта, вказане на рентгенівських знімках, показує, що руку зламав Сейнт.

Каньє не став підписувати пост.

У коментарях користувачі соцмережі бажають маленькому Сейнту швидкого одужання.