Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр попросила не публікувати неперевірену інформацію про кожен тимчасово окупований населений пункт, що він "наш".

Про це вона повідомила у своєму Facebook.

“На жаль, зараз мережами шириться багато інформації про нібито звільнені населені пункти, яка не відповідає дійсності. Серед, так би мовити “звільнених” у ваших постах зустрічаються населені пункти, які лише частково контролюються ЗСУ і там тривають бої, а є навіть такі, звільнення яких немає в планах на найближчі дні”, — написала Маляр.

Вона зазначила, що можна говорити, що населений пункт “наш”, коли його зачистили правоохоронними органами та здійснили стабілізаційні заходи: “Тобто, якщо наші війська фізично зайшли в населений пункт, це ще не означає автоматично, що ми його контролюємо. Попереду ще можуть бути бої та чимало спеціальних заходів зі звільнення”, — додала заступниця.

Вона запропонувала розглянути “що таке наш” на прикладі Балаклеї: “Кілька днів тому було повідомлення, що війська зайшли у місто. Сьогодні ми остаточно встановили у місті контроль, провели всі необхідні заходи та підняли прапор — про що теж були повідомлення на ресурсах Міноборони та ЗСУ”.

За її словами, аби убезпечити себе від неправдивої інформації та не стати жертвою пустих сподівань треба читати офіційні джерела всіх органів влади військової вертикалі, зокрема Верховного Головнокомандувача (Офіс президента), міністра Оборони (Міністерство оборони), Головнокомандувача (ЗСУ, Генштаб).