У західноафриканській республіці Малі нацгвардійці на чолі з полковником Садьо Камара захопили генштаб збройних сил.

Про це повідомляє Reuters.

Бунтівники захопили ряд високопоставлених офіцерів, а також спікера парламенту Мусу Тімбіне і міністрів економіки й фінансів Абдулайе Даффі й Тьебіле Драме.

Спікер парламенту був насильно виведений озброєними людьми прямо з власної резиденції.

Також жителі столиці Малі Бамако розповіли про стрілянину біля президентського палацу.

До цього стрілянину чули на військовій базі в Каті, недалеко від Бамако. Уточнюється, що полковник Камара був начальником військової школи в Каті.

У Малі триває гостра внутрішньополітична криза: опозиція вимагає відставки президента і не готова розглядати компромісні варіанти врегулювання конфлікту.