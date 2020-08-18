Про це повідомляє Reuters.
Бунтівники захопили ряд високопоставлених офіцерів, а також спікера парламенту Мусу Тімбіне і міністрів економіки й фінансів Абдулайе Даффі й Тьебіле Драме.
Спікер парламенту був насильно виведений озброєними людьми прямо з власної резиденції.
Також жителі столиці Малі Бамако розповіли про стрілянину біля президентського палацу.
До цього стрілянину чули на військовій базі в Каті, недалеко від Бамако. Уточнюється, що полковник Камара був начальником військової школи в Каті.
У Малі триває гостра внутрішньополітична криза: опозиція вимагає відставки президента і не готова розглядати компромісні варіанти врегулювання конфлікту.
- Раніше повідомлялося, що у Південно-Африканській Республіці (ПАР) невідомі спробували захопити заручників у церкві. В результаті п’ятеро осіб загинули, а десятки затримані.