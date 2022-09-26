Володимир – дресирувальник 3 кінологічної групи, в/ч 3057 Національної гвардії України. Він разом із рештою захисників Маріуполя перебував на заводі "Азовсталь", обороняючи місто та стримуючи натиск ворога протягом 80 днів. Менше ніж місяць тому у нього народився син Ренат, проте його батько не знає про появу на світ первістка, хоча дуже мріяв і чекав на це.

Про це повідомила мати Володимира у Facebook.

18 травня оборонець Маріуполя потрапив у полон, там він знаходиться понині, перебуваючи у постійній небезпеці та зазнаючи поневірянь.

Жінка зазначила, що її син з початку повномасштабної війни не спав у нормальних умовах, ситно не їв і не отримував адекватної медичної допомоги після поранень та контузії.

Попереду – холодна зима. Мати українського захисника переймається, як зустрінуть морально та фізично виснажені бранці холодну пору року.

Вона закликала зробити усе можливе, аби якнайшвидше повернути усіх полонених додому.

“Малюк Ренат має право відчути тепло татових люблячих обіймів. Сім’ї всіх захисників мають дочекатися кожного героя додому”, – йдеться у дописі.

Раніше стало відомо, що Мар’яна Мамонова, капітанка медичної служби, яка п’ять місяців знаходилася у російському полоні вагітною та нещодавно повернулася в Україну у межах обміну військовополоненими, народила доньку.

21 вересня відбувся обмін полоненими між Україною та РФ. Україна повернула 215 осіб, серед них — командири та бійці полку “Азов”. Проте досі у російському полоні перебуває 2500 українців.