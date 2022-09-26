Про це повідомила мати Володимира у Facebook.
18 травня оборонець Маріуполя потрапив у полон, там він знаходиться понині, перебуваючи у постійній небезпеці та зазнаючи поневірянь.
Жінка зазначила, що її син з початку повномасштабної війни не спав у нормальних умовах, ситно не їв і не отримував адекватної медичної допомоги після поранень та контузії.
Попереду – холодна зима. Мати українського захисника переймається, як зустрінуть морально та фізично виснажені бранці холодну пору року.
Вона закликала зробити усе можливе, аби якнайшвидше повернути усіх полонених додому.
“Малюк Ренат має право відчути тепло татових люблячих обіймів. Сім’ї всіх захисників мають дочекатися кожного героя додому”, – йдеться у дописі.
Раніше стало відомо, що Мар’яна Мамонова, капітанка медичної служби, яка п’ять місяців знаходилася у російському полоні вагітною та нещодавно повернулася в Україну у межах обміну військовополоненими, народила доньку.
21 вересня відбувся обмін полоненими між Україною та РФ. Україна повернула 215 осіб, серед них — командири та бійці полку “Азов”. Проте досі у російському полоні перебуває 2500 українців.
- Звільнені з полону українські захисники перебувають у тяжкому стані, адже майже всі 215 осіб мають крайній ступінь анорексії.
- Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що жоден зі звільнених українських військовополонених не бачив представників Міжнародного комітету Червоного Хреста (МКЧХ).
- Служба безпеки України опублікувала відео обміну українських військовополонених, який відбувся 21 вересня.
- Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган прокоментував масштабний обмін полоненими між Україною та Росією. За його словами, такий обмін – це крок до завершення повномасштабної війни.