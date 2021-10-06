Про це повідомляє британське видання BBC.

Мухаммед Алі вважається одним із найвеличніших боксерів за всю історію. Він був активістом і поетом, але маловідомо, що спортсмен ще й любив малювати.

Батько Алі був професійним художником, та й сам боксер брав уроки образотворчого мистецтва. Його твори зображують ті теми, які йому близькі: бокс, громадянські права, релігія та світовий мир і гуманітаризм.

Рідкісну колекцію малюнків, ескізів та картин боксера-чемпіона продали на аукціоні майже за 1 млн доларів (733 760 фунтів стерлінгів).

Одну з найочікуваніших робіт, “Жали, як бджола”, продали за 425 000 доларів (311 853 фунтів стерлінгів), що більш ніж у 10 разів перевищує прогноз перед продажем.

“Жали, як бджола” був написаний під час зйомок фільму “Дороги свободи” в Міссісіпі в 1978 році. Це єдиний твір, що містить повну поему Мухаммеда Алі. Там написано: “Реф! Він справді пурхав, як метелик, і жалив, як бджола! Так, якби ти був розумним, то бігав би, як я!”. Словами про метелика та бджолу спортсмен часто описував свій стиль боксу.

Картину червоного, білого та синього кольору на полотні 1979 року зі словами “Я тебе люблю Америку” продали за 150 000 доларів.

Продали й інші картини боксера, певна частина малюнків стосується ісламу, значна – гостросоціальної тематики, підіймають теми бідності, расизму, соціальної несправедливості. Наприклад, картина “Голодні діти Міссісіпі”, створена у 1967 році, показує фігуру в коротких шортах, яка каже: “Я хотів битися лише за те, щоб прогодувати вас, бідних темношкірих дітей”. Серед інших творів – “Америка: Велика в’язниця” 1967 року та “Війна в Америці”.

Мухаммед Алі — олімпійський чемпіон 1960 року в напівважкій вазі, багаторазовий володар чемпіонських титулів в професійному боксі у важкій вазі. За свою кар’єру він провів 61 бій, в яких здобув 56 перемог, із них 37 – нокаутом. Після завершення спортивної кар’єри займався громадською та благодійною діяльністю, був послом доброї волі ЮНІСЕФ.