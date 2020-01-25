Про це пише GQ.
Так, милий персонаж з’явився на футболках на мітингах на підтримку президента США Дональда Трампа.
Зазначається, що прихильники Трампа надзвичайно винахідливі в пошуку нових відомих символів, які можна перетворити в талісман.
Spotted: Baby Yoda Trump merch on sale outside tonight’s Milwaukee rally. pic.twitter.com/ao4BSwe7P5
— Will Steakin (@wsteaks) 14 января 2020 г.
- У Disney відреагували на незліченні прохання фанатів серіалу “Мандалорець” і запустили в продаж іграшку – малюка Йоду.