Про це пише GQ.

Так, милий персонаж з’явився на футболках на мітингах на підтримку президента США Дональда Трампа.

Зазначається, що прихильники Трампа надзвичайно винахідливі в пошуку нових відомих символів, які можна перетворити в талісман.

Spotted: Baby Yoda Trump merch on sale outside tonight’s Milwaukee rally. pic.twitter.com/ao4BSwe7P5 — Will Steakin (@wsteaks) 14 января 2020 г.