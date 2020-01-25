Про це пише GQ.

Так, милий персонаж з’явився на футболках на мітингах на підтримку президента США Дональда Трампа.

Зазначається, що прихильники Трампа надзвичайно винахідливі в пошуку нових відомих символів, які можна перетворити в талісман.