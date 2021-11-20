Енн Тернер Кук - та сама дівчинка, яка стільки років є обличчям торгової марки дитячого бренду Gerber. Сьогодні їй виповнилося 95 років.

Про це повідомляє американський телеканал CNN.

“Вітаємо з днем народження першого малюка Gerber Енн Тернер Кук”, – написали на сторінці компанії в соцмережах.

Цікаво, що Енн була обличчям бренду з 1928 року. Тоді її сусідка Дороті Хоуп Сміт намалювала дівчинку, як ескіз для рекламної компанії, аби взяти участь в конкурсі. Портрет було намальовано олівцем, але Сміт обіцяла закінчити його, якщо переможе. Але представникам бренду сподобався саме малюнок олівцем.

Ескіз став настільки популярний, що у 1931 році Gerber зробив обличчя дівчинки своєю офіційною торговою маркою.

“З того часу наша Gerber Baby (Енн) була на всіх упаковках Gerber та у кожній рекламі Gerber”, – нагадали в компанії.

На початку діяльності Gerber продавав тільки дитяче харчування, а тепер пропонує також одяг, страхування і так далі.

Кого зображено на товарах Gerber було секретом до 1978 року. Протягом багатьох років була версія, що це ескіз портрету когось з дітей відомих політиків.

Коли Кук виросла, вона вивчилася та стала вчителькою англійської мови, а як вийшла на пенсію – написала серію детективних романів.