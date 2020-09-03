Про це в Facebook написав Малюська.
Він написав, що позов майже 9 мільярдів гривень є “одним з найбільших зашкварів в історії судової влади України”.
“Один з найбільших зашкварів в історії судової влади України відбувся сьогодні в Печерському суді у виконанні судді Вовка”, – написав Малюська.
Він зазначив, що рішення буде оскаржене в апеляційній інстанції.
Печерський райсуд Києва 2 вересня задовольнив позов офшорних компаній братів Суркісів до “Приватбанку”.
В Національному банку заявили, що “продовжать захищати законність рішень про націоналізацію ПриватБанку та докладуть усіх зусиль для того, щоб зберегти фінансову стабільність і не допустити втрати коштів платників податків”.
“Судові процеси навколо ПриватБанку тривають. Ми вважаємо, що рішення про конвертацію коштів пов’язаних з ексвласниками осіб у ПриватБанку у 2016 році (bail-in) було справедливим і адекватним, з огляду на витрачені державою кошти для порятунку ПриватБанку та фінансової системи”, – йдеться в заяві НБУ.
- Раніше Верховний суд через тиск в ЗМІ відклав розгляд скарги на рішення за позовом Суркісів про скасування визнання їх пов’язаними з “ПриватБанком” і визнання недійсними договорів обміну їх коштів на 1 млрд грн.