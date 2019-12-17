Міністр юстиції Денис Малюська заявив, що не збирається у відставку через зарплату в розмірі 29 тисяч гривень.

Про це він розповів в ефірі політичного ток-шоу “Свобода слова” на телеканалі ICTV.

11 грудня в одному з інтерв’ю Малюська сказав про те, що його місячна зарплата становить 29 тисяч гривень.

Така сума винагороди його не влаштовує, тому він говорив про те, що може покинути своє крісло.

Але тепер Малюська заявляє, що не збирається у відставку, поки його про це не попросить керівництво.

“Не дочекаються. Я не пишу заяву, і не писав, і найближчим часом не планую. Якщо, звичайно, мене не попросить керівництво держави. Тут не буду стримувати себе. Ще не просило, тому планів немає”, – сказав Малюська.