Міністр юстиції України Денис Малюська показав, як виглядають платні камери в СІЗО Одеси, а також розповів, скільки коштує провести там добу, тиждень або місяць.

Про це він написав у Facebook.

Платні камери в СІЗО Одеси працюють з 1 серпня. Там створено умови для перебування у двомісній або тримісній камері.

“В Одесі завжди круто, тому ціни стабільні незалежно від сезону: доба – 985 грн, тиждень – 3502 грн, місяць – 4093 грн. І тепер виїжджаючи до Одеси до стандартного набору плавок, сонцезахисного крему й окулярів слід додавати сертифікат на платну камеру”, – написав Малюська.

Щодо платних камер в слідчому ізоляторі Миколаєва, то там ціни нижчі.

Так, доба перебування обійдеться в 452 грн, тиждень – 1540 грн, місяць – 3666 грн.

До цього платні камери почали пропонувати в Київському СІЗО (з 8 травня). З 19 травня — у Львівському СІЗО, 25 травня — в Чернігівському СІЗО, з 31 травня в СІЗО Запоріжжя та місті Дніпро, а в червні — в Харківському, Полтавському, Сумському і Старобільському СІЗО.

У Мін’юсті розповіли, де з’являться перші платні камери в СІЗО.

Міністр юстиції Денис Малюська заявив, що у Львівському слідчому ізоляторі тепер існує платна камера.