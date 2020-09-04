Міністр юстиції Денис Малюська закликає нардепів негайно зареєструвати і прийняти законопроєкт, який завадить списанню грошей "ПриватБанку" за рішенням суду у справі проти Ігоря і Григорія Суркісів.

Про це Малюська написав у своєму Facebook.

Як повідомлялося раніше, 2 вересня Печерський райсуд Києва задовольнив позов офшорних компаній братів Суркісів до “Приватбанку”.Так державний “ПриватБанк” має виплатити Суркісам компенсацію у розмірі 10 мільярдів гривень.

Малюська зазначив, що ухвала суду “незаконна, нахабна та безглузда”, але “судові рішення є обов’язковими до виконання”.

За його словами, очікувати на розгляд апеляційної скарги на це рішення — довго, до того ж “позитивний результат розгляду далеко не гарантований”.

У зв’язку з цим Мін’юст підготував законопроєкт, який має надати можливість не здійснювати примусове виконання цієї ухвали.

Реєстрація цього законопроєкту міністерством має відбуватися після погодження з урядом, що займає час. Тому Малюська звернувся до народних депутатів зареєструвати цей законопроєкт і прийняти його якомога швидше.

“Шановні народні депутати, будь ласка, підпишіть, зареєструйте та підтримайте законопроєкт у якомога стисліші строки. У нас лік іде навіть не на дні, а на години. [..,] Мова йде не просто про гроші “ПриватБанку (хоча це теж важливо). “ПриватБанк” щорічно сплачує дивіденди, і розмір їх більший, аніж 10 мільярдів. Тому відібрати 10 мільярдів у “Привату” – це відібрати їх у медиків, освітян та пенсіонерів, які фінансуються з бюджету”, — заявив міністр.

Законопроєктом Мін’юсту пропонується доповнити Закон України “Про виконавче провадження” статтею 62-1, яка забороняє при виконанні судового рішення про забезпечення позову вживати заходи щодо стягнення коштів та/або звернення стягнення на майно боржника, крім накладення арешту.