Про це повідомив міністр юстиції Денис Малюська.

Міністр зазначив, що в’язниці, які будуть продані, швидше за все, втратять своє цільове призначення і будуть знищені.

“Ключова цінність в цих об’єктах для інвесторів – можливість отримати великі земельні ділянки з вже підведеними інженерними мережами. Що виросте на їх місці – заводи, житлові комплекси, ТРЦ – це вже не до нас, а до майбутніх власників і органів місцевого самоврядування, які стверджують генплани, ДПТ і видають містобудівні умови і обмеження”, – пояснив міністр.

Він також додав, що в Мін’юсті багато надлишкового майна, на утримання якого йдуть гроші. Спочатку відомство планує продати “заморожені” в’язниці, які не використовуються, а потім оптимізувати мережу існуючих в’язниць і продати ще до десятка поки що функціонуючих в’язниць. Після цього виберуть міста, в яких слідчі ізолятори будуть виводитися з центральних частин в промзону або за межі міста і почнуть будувати СІЗО в околицях.

“Протягом наступних кількох тижнів ми продовжимо представляти перші лоти і забезпечувати можливість їх огляду потенційними покупцями. Про дати безпосередньо аукціонів будемо повідомляти окремо. Як видно з описаного вище плану, “великий розпродаж в’язниць” переросте в “велике будівництво в’язниць “, – повідомив Малюська .

Крім того, Денис Малюська опублікував відео, на якому він розповідає про перший об’єкт, який виставляють на продаж – Ірпінський виправний центр (№ 132) в центрі смт Коцюбинське під Києвом.