Про це повідомив народний депутат VIII скликання Сергій Висоцький на своїй сторінці у Facebook.

“Навіщо олігархам був потрібен Зеленський? Ось для цього: щойно Печерський суд вирішив, шо державний “ПриватБанк” повинен виплатити Суркісам компенсацію у 10 мільярдів гривень. Печерський суд, попри докази про пов’язаність Суркісів з Коломойським спільним бізнесом і спільною відповідальністю за виведення коштів з банку, які в тому числі демонструвалися у Лондонському суді, вирішив що доказів немає. Міністр юстиції Малюська, який повинен був відстоювати інтереси держави, втік з процесу. Справді “какая разница” – 10 мільярдів туди, 10 сюди. Як кажуть політичні батьки Зеленського: лох – не мамонт, лох – не вимре. Головне, щоби нишпорення по кишенях українців не відволікало їх від Зе-відосиків. Голосуйте ще!”, – написав Висоцький.

Юридичний радник банку Андрій Пожидаєв підтвердив інформацію у коментарі агентству “Інтерфакс-Україна”.

Йдеться про позов компаній сім’ї Суркісів про зобов’язання “ПриватБанку” обслуговувати їх депозити, розміщені у 2012—2014 роках на рахунках кіпрської філії “ПриватБанку”.

За словами Пожидаєва, банк не збирається виплачувати $350 млн офшорним компаніям, але вони можуть стягнути цю суму, звернувшись до Національного банку України.

Раніше міністр юстиції Денис Малюська говорив, що на засіданні в середу було заявлено кілька процесуальних клопотань, але суддя жодне не розглянув і займався вивченням позову.

“Суд відправився у дорадчу кімнату. Буде оголошено, що він винесе рішення за результатами розгляду або сьогодні пізно ввечері, або завтра вранці. Там є співробітники міністерства юстиції, мені повідомлять про результат”, – сказав він журналістам у середу, залишаючи суд.

За словами Малюськи, під час засідання в середу було заявлено кілька процесуальних клопотань, однак суддя не розглянув жодного з них і займався вивченням позову.

“З точки зору закону в задоволенні заяви мало б бути відмовлено, власне, цього ми очікуємо від справедливого і розумного, зваженого суду. (…) Дивні дуже вимоги позивачів, я б сказав (…), за межами здорового глузду, позбавлені будь-якого процедурного обґрунтування, тому сам розгляд трохи нагадує твори Кафки”, – сказав міністр юстиції.