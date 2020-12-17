Міністр юстиції Денис Малюська привітав працівників державної виконавчої служби з їх професійним святом світлиною, де він тримає в руках засоби примусового стягнення заборгованості 90-х — паяльник і праску.

Такий пост міністр опублікував в Facebook.

“Десь таким було уявлення про “примусове стягнення заборгованості” у 90-х. Зараз ці слова вже асоціюються з роботою виконавця на комп‘ютері”, – підписав Малюська фото, на якому він стоїть з праскою і паяльником в руках.

Також він зазначив, що АСВП (Автоматизована система виконавчого провадження) поки підвисає, але пообіцяв, що “за місяць літатиме”.

“Зарплати невеликі, роботи багато і сторони виконавчого провадження проклинають. Але система постійно змінюється на краще. І це – завдяки Вам. З Днем працівника державної виконавчої служби !!” – додав міністр.