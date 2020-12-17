Такий пост міністр опублікував в Facebook.
“Десь таким було уявлення про “примусове стягнення заборгованості” у 90-х. Зараз ці слова вже асоціюються з роботою виконавця на комп‘ютері”, – підписав Малюська фото, на якому він стоїть з праскою і паяльником в руках.
Також він зазначив, що АСВП (Автоматизована система виконавчого провадження) поки підвисає, але пообіцяв, що “за місяць літатиме”.
“Зарплати невеликі, роботи багато і сторони виконавчого провадження проклинають. Але система постійно змінюється на краще. І це – завдяки Вам. З Днем працівника державної виконавчої служби !!” – додав міністр.
- Влітку міністр юстиції Денис Малюська опублікував фото, на яких він в білому костюмі лежить на зеленій галявині та “мріє про роботу”.