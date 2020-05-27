Кабінет Міністрів України погодив законопроєкт Міністерства юстиції про зміни у сфері стягнення боргів. Він, серед іншого, пропонує заборонити продаж домашніх вихованців для стягнення боргів.

Про це повідомив міністр юстиції Денис Малюська в Facebook.

“Ну, і подбали про домашніх улюбленців — котів і собак. Ми їх, звичайно, за борги не продавали, не продаємо і продавати не будемо. Але на випадок, якщо наші наступники будуть кровожерливіші за нас, законопроєктом ми прямо забороняємо звертати стягнення на цих домашніх тварин (тобто продавати їх за борги)”, – написав Малюська.

Він також додав, що законопроєкт системно вдосконалює майже кожен аспект виконавчого провадження та в разі його прийняття депутатами Верховної Ради несплата боргів стане неможливою.

“Борги оплачувати стало трішки простіше. На сайті “Онлайн будинок юстиції” можна перевірити наявність боргів у виконавчих провадженнях і відразу їх оплатити. Щоб скористатися послугою, потрібно мати електронний підпис”, – також розповів міністр.