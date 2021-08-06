Таку думку вона висловила в інтерв’ю виданню “Фокус”.
В Олени Зеленської запитали, як наразі “поживає” ідея із заснуванням в Україні інституту першої леді. Так, ще в червні минулого року повідомлялося, що президент Володимир Зеленський планує законодавчо врегулювати статус першої леді України.
Наразі в Україні статус першої леді законодавчо не закріплений.
Олена Зеленська в інтерв’ю зазначила, що за таких умов у першої леді “мало зрозумілих можливостей і правил”, якими можна користуватися.
“Під час особистих зустрічей із дружинами президентів інших країн ми це обговорювали. У багатьох із нас та сама реальність: є діяльність, але мало зрозумілих можливостей і правил, якими ми можемо користуватися. Якщо у суспільства є запит на діяльність першої леді, було б логічно, якщо існував би офіційний формат, як цю діяльність здійснювати“, – повідомила перша леді України.
Як приклад вона навела Францію і США, де дружини президентів мають офіційний статус першої леді.
“Наприклад, є Хартія дружини президента у Французькій Республіці, яка створена для Бріжит Макрон. Є окремий офіс дружини президента у Білому домі”, – розповіла Зеленська.
За її словами, в Україні “було б досить відокремити декілька працівників Офісу президента, які офіційно супроводжували б діяльність першої леді”.
“Зараз мені періодично допомагають. Але ці люди залишаються співробітниками Офісу президента, я не можу розраховувати на весь їхній час”, – наголосила Олена Зеленська.
Дружина президента також розповіла, яким чином взаємодіє з представниками влади.
“Народні депутати, члени уряду можуть внести на розгляд своїх установ чи органів ініціативи, які я підтримую… Загалом спілкування з представниками влади проходить у форматі консультацій і зустрічей. Я можу напряму зв’язатися з міністром, якщо його знаю. Якщо не знаю, намагаюся познайомитися. У цьому можливість дружини президента – мені навряд чи відмовлять у зустрічі”, – заявила Олена Зеленська.
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