В Інституті вивчення війни переконані, що найнебезпечніший курс російського наступу на північ України наразі залишається малоймовірним.

Про це повідомляється на сайті Інституту вивчення війни.

Попри малоймовірність цього, Кремль забезпечує гнучкість планування та, ймовірно, розширить військову присутність Росії в Білорусі напередодні запланованих великих навчань у вересні 2023 року. Росія, ймовірно, розгорне додаткові сили в Білорусі в межах навчань “Захід 2023” і “Щит Союзу 2023”.

12 січня Кремль направив до Білорусі високопоставленого російського офіцера, головнокомандувача Сухопутними військами РФ Олега Салюкова — одного з трьох новопризначених заступників Герасимова.

Можливо, Салюков має намір створити командно-адміністративні структури, необхідні для російського оперативно-ударного угруповання. Це аномальна діяльність, яка посилює інформаційний шум про те, що Росія нападе на Україну з Білорусі та може підтримувати наступ. Проте, на думку ISW, це малоймовірно.