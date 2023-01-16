Про це повідомляється на сайті Інституту вивчення війни.

Попри малоймовірність цього, Кремль забезпечує гнучкість планування та, ймовірно, розширить військову присутність Росії в Білорусі напередодні запланованих великих навчань у вересні 2023 року. Росія, ймовірно, розгорне додаткові сили в Білорусі в межах навчань “Захід 2023” і “Щит Союзу 2023”. 

12 січня Кремль направив до Білорусі високопоставленого російського офіцера, головнокомандувача Сухопутними військами РФ Олега Салюкова — одного з трьох новопризначених заступників Герасимова. 

Можливо, Салюков має намір створити командно-адміністративні структури, необхідні для російського оперативно-ударного угруповання. Це аномальна діяльність, яка посилює інформаційний шум про те, що Росія нападе на Україну з Білорусі та може підтримувати наступ. Проте, на думку ISW, це малоймовірно. 