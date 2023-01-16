Про це повідомляється на сайті Інституту вивчення війни.
Попри малоймовірність цього, Кремль забезпечує гнучкість планування та, ймовірно, розширить військову присутність Росії в Білорусі напередодні запланованих великих навчань у вересні 2023 року. Росія, ймовірно, розгорне додаткові сили в Білорусі в межах навчань “Захід 2023” і “Щит Союзу 2023”.
12 січня Кремль направив до Білорусі високопоставленого російського офіцера, головнокомандувача Сухопутними військами РФ Олега Салюкова — одного з трьох новопризначених заступників Герасимова.
Можливо, Салюков має намір створити командно-адміністративні структури, необхідні для російського оперативно-ударного угруповання. Це аномальна діяльність, яка посилює інформаційний шум про те, що Росія нападе на Україну з Білорусі та може підтримувати наступ. Проте, на думку ISW, це малоймовірно.
- На думку американського аналітичного центру “Інститут вивчення війни” Кремль, імовірно, готується здійснити рішучу стратегічну дію протягом наступних шести місяців, щоб повернути ініціативу та припинити нинішню низку операційних успіхів України.
- Протягом 15 січня українські захисники зробили недієздатними майже 800 російських окупантів. Загальні втрати ворога з 24 лютого перевищують 116 тисяч одиниць живої сили.
- Розпочалася триста двадцять сьома доба російського широкомасштабного вторгнення. Росія продовжує атакувати цивільну інфраструктуру України.