Про це заявила німецька амбасадорка Анка Фельдгузен в електронному зверненні до громадян ФРН, котрі проживають в Україні, повідомляє Deutsche Welle.
“Чіткі слова європейських політиків та своєчасна координація надіслали правильні сигнали у напрямку Москви. За останні тижні ми не бачимо значного нарощування військ на кордоні Росії з Україною. Тому я вважаю малоймовірною можливість масштабного нападу з боку Росії”, – зазначила А. Фельдгузен.
При цьому вона наголосила, що Німеччина серйозно ставиться до ймовірної загрози та закликає своїх громадян зберігати спокій, розважливість та пильність.
- Нагадаємо, що влада Німеччини заявила про готовність до будь-яких моделей діалогу з Москвою стосовно ситуації в Україні. Проте, найрезультативнішим там вважають “нормандський формат”.
- Раніше очільники міністерств оборони Німеччини і Литви виступили із заявою, що Росії не можна давати можливість організовувати поділ Європи на “сфери впливу” чи вказувати партнерам НАТО, як їм будувати свою політику.
- Також у ЄС заявили, що Російська Федерація продовжує використовувати енергетичні ресурси як інструмент політичного впливу на ЄС. Це відбувається на тлі нарощування російських військ на українському кордоні у поєднанні з ескалацією загроз і підривними діями, спрямованими проти України.