Початок великомасштабної воєнної операції Росії проти України є малоймовірним. Про це свідчить зниження темпів нарощування військових сил на кордоні.

Про це заявила німецька амбасадорка Анка Фельдгузен в електронному зверненні до громадян ФРН, котрі проживають в Україні, повідомляє Deutsche Welle.

“Чіткі слова європейських політиків та своєчасна координація надіслали правильні сигнали у напрямку Москви. За останні тижні ми не бачимо значного нарощування військ на кордоні Росії з Україною. Тому я вважаю малоймовірною можливість масштабного нападу з боку Росії”, – зазначила А. Фельдгузен.

При цьому вона наголосила, що Німеччина серйозно ставиться до ймовірної загрози та закликає своїх громадян зберігати спокій, розважливість та пильність.