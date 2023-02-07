У розвідці Великої Британії зауважили, що РФ, ймовірно, від січня намагається відновити великі наступальні операції в Україні. Однак найближчими тижнями Кремлю навряд чи вдасться наростити сили, аби змінити хід війни.

Про це йдеться у Twitter міноборони Великої Британії.

За даними розвідників, цілком ймовірно, що Росія намагається відновити великі наступальні операції в Україні з початку січня 2023 року. Основною метою росіян, скоріш за все, є захоплення всієї Донецької області.

Та попри намагання, за останній тиждень війська РФ змогли захопити лише кілька сотень метрів на Донеччині.

“Це майже напевно тому, що Росії зараз не вистачає боєприпасів і маневрених одиниць, необхідних для успішного наступу”, – наголосили британські розвідники

Зазначається, що старші російські командири, ймовірно, розробляють плани, відповідно до яких недоукомплектовані, недосвідчені підрозділи повинні досягнути нереалістичних цілей через політичний і професійний тиск.

“Російські лідери, ймовірно, продовжуватимуть вимагати масштабних авансів. Залишається малоймовірним, що Росія зможе наростити сили, необхідні для суттєвого впливу на результат війни, протягом найближчих тижнів”, – наголосили розвідники Великої Британії.