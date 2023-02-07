Про це йдеться у Twitter міноборони Великої Британії.
За даними розвідників, цілком ймовірно, що Росія намагається відновити великі наступальні операції в Україні з початку січня 2023 року. Основною метою росіян, скоріш за все, є захоплення всієї Донецької області.
Та попри намагання, за останній тиждень війська РФ змогли захопити лише кілька сотень метрів на Донеччині.
“Це майже напевно тому, що Росії зараз не вистачає боєприпасів і маневрених одиниць, необхідних для успішного наступу”, – наголосили британські розвідники
Зазначається, що старші російські командири, ймовірно, розробляють плани, відповідно до яких недоукомплектовані, недосвідчені підрозділи повинні досягнути нереалістичних цілей через політичний і професійний тиск.
“Російські лідери, ймовірно, продовжуватимуть вимагати масштабних авансів. Залишається малоймовірним, що Росія зможе наростити сили, необхідні для суттєвого впливу на результат війни, протягом найближчих тижнів”, – наголосили розвідники Великої Британії.
- На думку аналітиків Інституту вивчення війни, Росія поспішає провести новий наступ на Україну до того, як Київ отримає західну допомогу та до початку сльотавого весняного сезону.
- Згідно з заявою Олексія Резнікова, Україна очікує можливого великого наступу Росії цього місяця. Але Київ має резерви, щоб стримати сили Москви, навіть попри те, що останні західні військові постачання на той час ще не встигнуть надійти.