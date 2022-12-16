Низка українських високопосадовців заявили про плани Кремля знову наступати на Київ у 2023 році. На думку аналітиків Інституту вивчення війни, якщо війська РФ дійсно намагатимуться знову захопити Київ, ця спроба буде такою ж невдалою, як і у 2022 році.

Про це йдеться у щоденному звіті ISW.

За словами аналітиків, залишається надзвичайно малоймовірним, що російські сили зможуть взяти Київ, навіть якщо вони знову атакуватимуть з Білорусі.

“Надзвичайно малоймовірно, що російські сили атакуватимуть північну Україну взимку 2023 року більш успішно, ніж це було в лютому 2022 року. Війська РФ сильно деградували і їм бракує тієї бойової потужності, яку вони мали, коли Росія намагалася (і провалила) свій повний удар спроби захопити Київ у лютому 2022 року”, – наголосили експерти.

Експерти додали, що російські війська не змогли зберегти свої здобутки по всій Україні та втратили понад 70 000 квадратних кілометрів окупованої території після того, як покинули Київ.

Окрім цього, росіяни у Бахмуті просуваються не більше ніж на 100-200 метрів на добу після зосередження там основних зусиль.

“Росія не встановила переваги в повітрі, не кажучи вже про панування в повітрі в Україні, і в основному вичерпала свій арсенал високоточних боєприпасів. Українські війська, зі свого боку, підготували значну оборону на півночі України та зараз краще підготовлені до оборони, ніж у лютому 2022 року”, – мовиться у звіті.

Експерти резюмували, що місцевість уздовж білорусько-українського кордону не є сприятливою для маневреної війни та можливих шляхів вторгнення з Білорусі до Києва.