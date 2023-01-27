Протягом останніх днів у Росії заявляють про успіхи своєї армії у Запорізькій та Донецькій областях. Водночас британські розвідники наголошують, що реальний успіх росіян на цих ділянках фронту є малоймовірним.

Про це йдеться у Twitter міноборони Великої Британії.

Останні шість днів російські мілблогери стверджують, що війська РФ значно просунулися вперед, прорвавши українську оборону на двох ділянках: у Запорізькій області біля Оріхова та за 100 км на схід, у Донецькій області, поблизу Вугледара.

Своєю чергою, британські розвідники зауважили, що росіяни, ймовірно, проводили локальні атаки поблизу цих населених пунктів, однак дуже малоймовірно, що вони дійсно досягли тут будь-яких істотних успіхів.

“Існує реальна ймовірність того, що російські військові джерела навмисно поширюють дезінформацію, намагаючись натякнути, що російська операція продовжується”, – резюмували розвідники.