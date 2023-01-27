Про це йдеться у Twitter міноборони Великої Британії.
Останні шість днів російські мілблогери стверджують, що війська РФ значно просунулися вперед, прорвавши українську оборону на двох ділянках: у Запорізькій області біля Оріхова та за 100 км на схід, у Донецькій області, поблизу Вугледара.
Своєю чергою, британські розвідники зауважили, що росіяни, ймовірно, проводили локальні атаки поблизу цих населених пунктів, однак дуже малоймовірно, що вони дійсно досягли тут будь-яких істотних успіхів.
“Існує реальна ймовірність того, що російські військові джерела навмисно поширюють дезінформацію, намагаючись натякнути, що російська операція продовжується”, – резюмували розвідники.
- 24 січня у російських джерелах активно розповсюджували інформацію про начебто наступ військ РФ навколо Вугледара. На думку експертів Інституту вивчення війни, росіяни зумисне розповсюджують такі заяви, аби відвернути увагу від невдач свого війська під Бахмутом.