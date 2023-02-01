Малоймовірно, що війська РФ зможуть здійснити раптове оточення ЗСУ у Бахмуті – ISW

Експерти Інституту вивчення війни вважають, що немає ознак для неминучого захоплення Бахмута (Донецька область) російськими військами. Та попри це аналітики не відкидають, що ЗСУ можуть відійти з міста, щоб уникнути неприйнятних втрат.

Про це йдеться у щоденному звіті ISW.

За даними аналітиків, вони не прогнозують неминучого оточення Бахмута на Донеччині. Однак українське командування може дати наказ вийти із міста, аби уникнути неприйнятних втрат.

“Надзвичайно малоймовірно, що російським військам вдасться здійснити раптове оточення українських військ у Бахмуті. Командир українського підрозділу, який діє в Бахмуті, Денис Яролавський зазначив, що українське військове командування здійснить контрольований відхід сил з Бахмута, щоб зберегти життя українських військових, ймовірно, якщо українське командування оцінить неминучість ризику оточення міста”, – зауважили аналітики.

Водночас напередодні, 31 січня, речник Східного угруповання військ України Сергій Череватий наголосив, що українські сили мають змогу продовжувати ефективне забезпечення підрозділів у Бахмуті.

Він також зауважив, що українське військове командування розробило кілька планів на випадок непередбачених обставин для реагування на операції Росії навколо Бахмута.

Череватий додав, що російські війська продовжують зазнавати великих втрат, і зазначив, що попередня оборона України та наступний відхід із Сєвєродонецька та Лисичанська влітку 2022 року виснажили російські сили та зірвали їхні плани негайного наступу на Бахмут.