Малохмарно та без опадів: прогноз погоди на 9 лютого

Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Сьогодні в Україні малохмарно та без опадів. На дорогах подекуди ожеледиця.
Вітер переважно північно-східний 5-10 м/с, в південній частині місцями пориви 15-20 м/с.
Температура повітря вдень коливатиметься від 0 до -5 градусів, а на півдні – від -2 до +3 градусів.
У Києві сьогодні без опадів. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-східний 5-10 м/с. Вдень у столиці від -1 до -3 градусів.
- 1 січня 2023 року в Києві вперше за 143 роки спостережень середньодобова температура повітря склала +10,3°C. Це на 4,4°C вище рекордного значення температури для цього дня 2021 року.