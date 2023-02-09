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Малохмарно та без опадів: прогноз погоди на 9 лютого

За даними синоптиків у четвер, 9 лютого, в Україні збережеться суха погода.

Четвер, 9 лютого 2023, 07:17
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Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Сьогодні в Україні малохмарно та без опадів. На дорогах подекуди ожеледиця.

Вітер переважно північно-східний 5-10 м/с, в південній частині місцями пориви 15-20 м/с.

Температура повітря вдень коливатиметься від 0 до -5 градусів, а на півдні – від -2 до +3 градусів.

У Києві сьогодні без опадів. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-східний 5-10 м/с. Вдень у столиці від -1 до -3 градусів.

Фото: facebook.com/UkrHMC/

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