Малохмарно та без опадів: прогноз погоди на 9 лютого

За даними синоптиків у четвер, 9 лютого, в Україні збережеться суха погода.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Сьогодні в Україні малохмарно та без опадів. На дорогах подекуди ожеледиця.

Вітер переважно північно-східний 5-10 м/с, в південній частині місцями пориви 15-20 м/с.

Температура повітря вдень коливатиметься від 0 до -5 градусів, а на півдні – від -2 до +3 градусів.

У Києві сьогодні без опадів. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-східний 5-10 м/с. Вдень у столиці від -1 до -3 градусів.