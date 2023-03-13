За даними синоптиків у понеділок, 13 березня, на всій території України прогнозується хмарність з проясненнями та місцями опади.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Вночі у північних, вдень у західних областях місцями очікується невеликий мокрий сніг та дощ. Як зазначається, на решті території без опадів. У західних, північних та Вінницькій областях на дорогах місцями очікується ожеледиця.

Вітер буде переважно південно-західний, 7-12 м/с, вдень у західних областях місцями пориви 15-20 м/с.

Температура повітря вночі дорівнюватиме 0-5° морозу, вдень – 3-8° тепла, у південній частині та на Прикарпатті – до 11° тепла.

У Києві сьогодні також хмарно з проясненнями. Вночі місцями невеликий мокрий сніг, вдень без опадів. На дорогах подекуди ожеледиця.

Вітер очікується переважно південно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря по області дорівнюватиме вночі 0-5° морозу, вдень 3-8° тепла. У столиці вночі 2-4° морозу, вдень 6-8° тепла.