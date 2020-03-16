16 березня палата Верховного Суду цілий день повинна розглядати справу за позовом братів Суркісів проти Національного банку про їх зв'язок з колишніми власниками "ПриватБанку".

Про це повідомляють #Букви.

О 10:00 близько 100 представників організації “Демократична Сокира” зібралися під будівлею, щоб не дозволити суду прийняти рішення на користь колишніх власників “ПриватБанку”.

“Коротка фабула: брати Суркіси просять суд визнати їх не пов’язаними з Ігорем Коломойським особами. Рішення на користь Суркісів, означатиме, що держава поверне їм гроші, забрані в процесі погашення боргів націоналізованого і спустошеного Коломойським “ПриватБанку”. Звичайно, рішення буде незаконним, тому що Суркіси і Коломойський давні бізнес-партнери”, – йдеться в заяві “Демсокіри”.

“Вони крали разом, тому держава забрала в Суркісів їхні гроші, які лежали в “ПриватБанку”. Але потім Суркіс пішов до суду і почав розповідати, що ці гроші його власні”, – вигукував на мітингу один з представників “Демсокіри”.

Перед ним стояло до 200 чоловік з прапорами футбольного клубу “Динамо”, в основному шкільного віку.

Президент фан-клубу “Динамо Київ” Сергій Михайленко в ефірі телеканалу ZIK заявив, що вболівальники сьогодні зібралися підтримати керівництво клубу, тому що є судові рішення, які повинен виконати Нацбанк, але він не виконує.

Демократична Сокира VS “динамовці” Суркіса 🔞Увага, на відео присутня ненормативна лексика Коли начхати на карантин Демократична Сокира VS “динамовці” Суркіса під стінами Верховного Суду України. Опубліковано Букви Понеділок, 16 березня 2020 р.

Національний банк визнав братів Суркісів пов’язаними з Коломойським особами і при націоналізації конвертував їх кошти в акції банку.

Фото: Олександр Кужельний, #Букви

“Рішення Верховного суду у цій справі матиме прямий вплив на інші найважливіші судові справи, в який вирішується питання законності націоналізації “ПриватБанку”. Зараз це ключове справу з більш 800 судових процесів між “ПриватБанком” та його колишніми власниками”, – йдеться в повідомленні Нацбанку України щодо засідання суду.

Як пише видання liga.net, є три можливих сценарії розвитку подій: 1) остаточна перемога Суркісів; 2) суд змінює юрисдикцію; 3) Суркіси програють.

Якщо Суркіси переможуть, Шоста палата Окружного адмінсуду продовжить розгляд справи про незаконність націоналізації.

Якщо суд змінить юрисдикцію, то справа перейде до Господарського суду. Там також триває розгляд питання за позовом Ігоря Коломойського про визнання недійсним договору купівлі-продажу “ПриватБанку” Мінфіном за 1 грн.

Якщо Суркіси програють, то це означає, що НБУ справедливо відніс сім’ю Суркісів до категорії пов’язаних осіб “ПриватБанку”, пише видання.

Нагадаємо, що брати Суркіси також подали позов проти п’ятого президента України Петра Порошенка до Лондонського міжнародного арбітражу.