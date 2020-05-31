Про це йдеться в матеріалі міжнародного інформаційного агентства Reuters.
Прем’єр-міністр Мальти Роберт Абела повідомив у неділю, що середземноморський острів скасовує, введені в березні, обмеження в зв’язку з COVID-19 на закриття аеропорту.
Крім того, в наступну п’ятницю відкриються бари та спортивні зали.
Відзначається, що на частку туризму припадає майже чверть економіки Мальти і власники готелів чинять тиск на уряд, щоб відкрити аеропорт замість того, щоб провокувати масове безробіття.
На Мальті було зареєстровано близько 600 випадків захворювання коронавірусом і дев’ять випадків смерті.
- Ірландський лоукостер Ryanair з 1 липня планує відновити 40% свого колишнього розкладу рейсів, що покриє близько 90% маршрутної мережі до пандемії коронавірусу.
- Раніше лоукостер Ryanair відклав виконання авіаційних рейсів до червня 2020 року. Літаки компанії перевозитимуть ліки та харчі.