Про це повідомляє пресслужба Reuters.
Згідно з законом, дорослі на Мальті можуть мати до семи грамів канабісу та вирощувати до чотирьох рослин. Однак якщо в людини виявлять більше ніж 7 грамів, то його можуть оштрафувати на суму до 100 євро.
“Покарання за паління в громадських місцях становитиме штраф у розмірі 235 євро, а тих, хто курить канабіс на очах у будь-кого молодше 18 років, можуть оштрафувати до 500 євро”, — зазначає пресслужба BBC.
Існує також підтримка неповнолітніх, у яких виявили коноплі. Замість арешту їм буде забезпечено план догляду або лікування.
Подібні плани мають кілька інших країн, наприклад Німеччина, Люксембург та Швейцарія. Такі країни, як Нідерланди, за певних обставин допускають вживання канабісу.
У Нідерландах, які славляться своїми кафе з канабісом, досі технічно він заборонений. Однак існує толерантність до препарату, коли він продається в кав’ярнях.
Люксембург оголосив про подібні плани в жовтні, але його парламент ще не дав офіційної згоди.
- Раніше, в одному із прикордонних сіл Закарпаття, неподалік Виноградова, виявили дві сховані під землею плантації з коноплями. Вартість виявленого оцінюють в 5 млн гривень.
- Також у канадській провінції Онтаріо запрацювала послуга купівлі марихуани та продуктів із неї через Uber Eats.
- Нагадаємо, що існує твердження, що вживання канабісу позитивно впливає на сон. Натомість вчені мають сумніви щодо цього.
- 8 грудня 2021 року компанія з виробництва канабісу яскраво відзначила Національний день брауні “найбільшим з коли-небудь виготовлених тістечок з додаванням марихуани”.