Про це заявив міністр охорони здоров’я країни Кріс Фірн, повідомляє міжнародне інформагентство Reuters.
На маленькому середземноморському острові за останній тиждень щодня реєструвалося в середньому три нові випадки зараження вірусом, при цьому показник позитивних результатів тестів становив 0,2 %. У понеділок було повідомлено про два нових випадки.
“Вакцини вводяться кожні п’ять секунд. Сорок два відсотки дорослого населення отримали дві дози”, – зазначив Фірн.
Вакцинація в даний час доступна для всіх жителів Мальти старше 16 років, і Ферн додав, що дітям у віці 12 років і старше також будуть зроблені щеплення, якщо європейські медичні експерти дадуть добро.
Крім того, він заявив, що з 1 липня буде скасовано обов’язкове носіння масок на відкритому повітрі для вакцинованих людей.
У понеділок також були зняті обмеження на відвідування тренажерних залів і басейнів, а час роботи ресторанів було продовжено до півночі. Раніше вони повинні були закриватися о 17:00.
- Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що уряд планує завершити вакцинацію проти коронавірусу понад 70% дорослого населення тільки у 2022 році, що дозволить сформувати колективний імунітет.