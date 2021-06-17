Мальта відкрилася для туристів із краї "жовтої" та "блакитної" зон. України в списку немає, оскільки вона позначена на карті червоним кольором, відповідно до кількості нових випадків зараження коронавірусом на добу.

Про це сказано на відповідному сайті Мальти.

Найперше, Мальта відкрилася для туристів з території США. Однак, пускатимуть туди тільки громадян з 38 штатів та тих, хто привезе негативний тест на коронавірус. Тобто, приїхати до Мальти дозволено туристам з 38 штатів, Вашингтону та Пуерто-Рико.

Не дозволено приїжджати до Мальти резидентам таких штатів, як Алабама, Арканзас, Айдахо, Канзас, Кентуккі, Міссісіпі, Міссурі, Монтана, Невада, Юта, Оклахома, Вайомінг.

Якщо турист приїде до Мальти без негативного результату тесту на коронавірус – його відправлять на карантин на 14 днів.

Важливо, що вакцинація не впливає на статус туриста. Громадяни, які повністю вакциновані проти коронавірусу, не мають жодних привілеїв при в’їзді до Мальти.