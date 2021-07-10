Про це заявив міністр охорони здоров’я Кріс Фірн, повідомляє міжнародне інформагентство Reuters.
“Ми будемо першою країною ЄС, яка зробить це, але нам потрібно захистити наше суспільство”, – сказав Фірн.
Таке рішення було прийнято після того, як на маленькому середземноморському острові з понеділка щодня реєструвалося подвоєння нових випадків захворювання COVID-19.
Фірн сказав, що недавній сплеск нових випадків стався серед відвідувачів, які, незважаючи на негативний результат тесту перед посадкою в літак, не були вакциновані. Більшість з них були молоді люди, які відвідують школи англійської мови. Такі школи будуть закриті з середи.
Міністр наголосив, що Мальта визнає тільки сертифікати про вакцинацію, видані Європейським союзом і Великобританією.
“З середи ми будемо визнавати тільки ту частину сертифіката ЄС про те, що люди повністю вакциновані”, – додав він.
Єдиним винятком будуть невакциновані діти у віці від 5 до 12 років, яким дозволять в’їхати на Мальту при негативному результаті аналізу і в супроводі повністю вакцинованих батьків.
Наразі Мальта повністю вакциновані 79% дорослого населення і планує підняти цей показник до 85%.
- Раніше Португалія та Мальта ввели обмеження для туристів із Великої Британії, які не пройшли повну вакцинацію.