Мальта першою в Європейському Союзі заборонить в'їзд в країну всім відвідувачам, якщо вони не будуть повністю вакциновані проти COVID-19. Заборона почне діяти з середи, 14 липня.

Про це заявив міністр охорони здоров’я Кріс Фірн, повідомляє міжнародне інформагентство Reuters.

“Ми будемо першою країною ЄС, яка зробить це, але нам потрібно захистити наше суспільство”, – сказав Фірн.

Таке рішення було прийнято після того, як на маленькому середземноморському острові з понеділка щодня реєструвалося подвоєння нових випадків захворювання COVID-19.

Фірн сказав, що недавній сплеск нових випадків стався серед відвідувачів, які, незважаючи на негативний результат тесту перед посадкою в літак, не були вакциновані. Більшість з них були молоді люди, які відвідують школи англійської мови. Такі школи будуть закриті з середи.

Міністр наголосив, що Мальта визнає тільки сертифікати про вакцинацію, видані Європейським союзом і Великобританією.

“З середи ми будемо визнавати тільки ту частину сертифіката ЄС про те, що люди повністю вакциновані”, – додав він.

Єдиним винятком будуть невакциновані діти у віці від 5 до 12 років, яким дозволять в’їхати на Мальту при негативному результаті аналізу і в супроводі повністю вакцинованих батьків.

Наразі Мальта повністю вакциновані 79% дорослого населення і планує підняти цей показник до 85%.