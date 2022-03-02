Мальта відмовилася від схеми видачі так званих золотих паспортів громадянам Росії та Білорусі через вторгнення РФ в Україну. Як зазначили в уряді Мальти, через дії Росії в Україні неможливо ефективно здійснювати необхідну перевірку.

Про це пише мальтійська газета Times of Malta.

Як повідомили в уряді, Агентство Мальти та Резиденція Мальти зупиняють розгляд заявок від громадян РФ та РБ на отримання “золотого паспорта”.

Ця заборона також стосується і схеми отримання громадянства Мальти за інвестиціями та схеми проживання шляхом інвестицій, яка потребує щорічного оновлення.

Відомо, що продаж громадянства Мальти громадянам держав, які не є членами Євросоюзу, дозволяє інвесторам стати громадянами ЄС. З огляду на це власник “золотого паспорта” отримує свободу пересування Європейським Союзом та доступ до фінансових систем ЄС.

Минулого тижня і ЄС, і США заявили, що вживатимуть заходів, аби продаж “золотих паспортів” заможним росіянам припинився.

Попри заклики США та ЄС, Мальта довгий час опиралася зупиненню цієї схеми. Так, прем’єр-міністр Мальти Роберт Абела наполягав, що процедура видачі громадянства “ретельна та захищена від зловживань”, а секретар парламенту Алекс Маскат наголошував, що схема Мальти “не є золотим паспортом”.

Проти виступав і міністр закордонних справ Мальти Еваріст Бартоло, який запевняв, що ніхто з російських олігархів, які опинилися під санкціями ЄС, не є власниками мальтійського паспорта.