Джерело: Міністерство економіки України.
Відтак, вітчизняні підприємства зможуть отримати більше грантів.
У межах програми передбачається надання близько 120 грантів обсягом від 600 000 грн до 1 200 000 грн. Обсяг грантової підтримки в межах програми збільшився з 36 млн грн до 92 млн грн, що дає змогу більшій кількості малих та середніх підприємств (МСП) скористатися її перевагами.
Програма зосереджується на секторах інформаційних технологій, інжинірингу, виробництва, послуг, а також креативних індустрій. Водночас програма відкрита до заявок на підтримку інших секторів, які відповідають критеріям цього запиту.
Діяльність грантоотримувача може бути зосереджена на таких потребах:
- покращення бізнес-процесів і моделей;
- розбудова організаційного потенціалу;
- розвиток виробництва, продажів;
- цифрові та торгові можливості.
Напрями надання грантової допомоги можуть включати: розробку продукту та інновації, створення або відновлення ланцюгів постачань, посилення підготовки персоналу та забезпечення персоналом, покращення онлайн-маркетингу та просування на внутрішньому та зовнішньому ринках, підвищення конкурентоспроможності бізнесу, а також подібну діяльність, що пов’язана з підтримкою безперервності та відновлення бізнесу.
Прийом заявок триватиме до 24 липня 2023 року (включно).
Довідково. Програма USAID “Конкурентоспроможна економіка України” підтримує стартапи й малі та середні підприємства (МСП) з метою підвищення їхньої конкурентоспроможності на внутрішньому ринку України та на міжнародних ринках, допомагає в розбудові спрощеного та прозорого бізнес-клімату, а також забезпечує українські компанії можливостями скористатись перевагами міжнародної торгівлі.
- У межах програми USAID “Конкурентоспроможна економіка України” малі та середні підприємці зможуть отримати фінансову підтримку до $150 тисяч для розвитку, підвищення конкурентоспроможності своєї продукції та послуг.
- Програма USAID “Конкурентоспроможна економіка України” анонсувала грантову програму з обсягом підтримки у 1,5 млн доларів США для малих та середніх сімейних і жіночих підприємств. У межах ініціативи планується надання грантів на суми від 10 000 до 35 000 доларів США.