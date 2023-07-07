Програма USAID "Конкурентоспроможна економіка України" розширює грантову підтримку на відновлення українського малого та середнього бізнесу до 92 млн грн.

Джерело: Міністерство економіки України.

Відтак, вітчизняні підприємства зможуть отримати більше грантів.

У межах програми передбачається надання близько 120 грантів обсягом від 600 000 грн до 1 200 000 грн. Обсяг грантової підтримки в межах програми збільшився з 36 млн грн до 92 млн грн, що дає змогу більшій кількості малих та середніх підприємств (МСП) скористатися її перевагами.

Програма зосереджується на секторах інформаційних технологій, інжинірингу, виробництва, послуг, а також креативних індустрій. Водночас програма відкрита до заявок на підтримку інших секторів, які відповідають критеріям цього запиту.

Діяльність грантоотримувача може бути зосереджена на таких потребах:

покращення бізнес-процесів і моделей;

розбудова організаційного потенціалу;

розвиток виробництва, продажів;

цифрові та торгові можливості.

Напрями надання грантової допомоги можуть включати: розробку продукту та інновації, створення або відновлення ланцюгів постачань, посилення підготовки персоналу та забезпечення персоналом, покращення онлайн-маркетингу та просування на внутрішньому та зовнішньому ринках, підвищення конкурентоспроможності бізнесу, а також подібну діяльність, що пов’язана з підтримкою безперервності та відновлення бізнесу.

Прийом заявок триватиме до 24 липня 2023 року (включно).

Довідково. Програма USAID “Конкурентоспроможна економіка України” підтримує стартапи й малі та середні підприємства (МСП) з метою підвищення їхньої конкурентоспроможності на внутрішньому ринку України та на міжнародних ринках, допомагає в розбудові спрощеного та прозорого бізнес-клімату, а також забезпечує українські компанії можливостями скористатись перевагами міжнародної торгівлі.