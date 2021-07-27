У вівторок, 27 липня, заступник генерального прокурора Гюндуз Мамедов написав заяву про відставку. Він йде з органів прокуратури за власним бажанням.

Про це Мамедов повідомив у Twitter.

“Написав заяву про відставку. Дякую всім, хто був поруч у ці складні останні 6 років і робив неможливі речі: на правовому фронті протидіяв збройній агресії РФ та повірив у можливість розвитку ювенальної юстиції й реалізовував цей проєкт. Далі буде … Служу українському народові”, – заявив Мамедов.

Додамо, що Гюндуз Мамедов вів справи щодо воєнних злочинів у тимчасово окупованому Криму і частині Донбасу.

Юридична компанія “Міллер”, яка представляє інтереси Мамедова, заявила, що керівництво здійснює на нього тиск. Зокрема, у Мамедова забрали два департаменти, достроково припинили доступ до державної таємниці, а також відкрили щодо нього низку дисциплінарних і кримінальних проваджень.

Він вирішив піти у відставку, оскільки не може повноцінно виконувати свої повноваження.