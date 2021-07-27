Про це Мамедов повідомив у Twitter.
“Написав заяву про відставку. Дякую всім, хто був поруч у ці складні останні 6 років і робив неможливі речі: на правовому фронті протидіяв збройній агресії РФ та повірив у можливість розвитку ювенальної юстиції й реалізовував цей проєкт. Далі буде … Служу українському народові”, – заявив Мамедов.
Додамо, що Гюндуз Мамедов вів справи щодо воєнних злочинів у тимчасово окупованому Криму і частині Донбасу.
Юридична компанія “Міллер”, яка представляє інтереси Мамедова, заявила, що керівництво здійснює на нього тиск. Зокрема, у Мамедова забрали два департаменти, достроково припинили доступ до державної таємниці, а також відкрили щодо нього низку дисциплінарних і кримінальних проваджень.
Він вирішив піти у відставку, оскільки не може повноцінно виконувати свої повноваження.
- Вчора президент України Володимир Зеленський звільнив двох перших заступників голови Служби безпеки України Івана Баканова.