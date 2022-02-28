Служба безпеки України вилучило телефон загиблого російського військового та знайшла його чат з матір'ю. Вбитий окупант не знав, що прямує на війну. За його словами, він мав відправитися на військові навчання.

Про це повідомляє пресслужба СБУ у Facebook.

За словами спецслужби, російський військовий не встиг здатися в полон. Після смерті в нього вилучили мобільний телефон, де знайшли чат з матір`ю. Хлопець розповів про те, що поїхав на навчання, однак тут його очікувала справжня війна.

Твердження про те, що російські військові атакують лише воєнні бази також було спростоване його повідомленням. Він зазначив, що вони стріляють по “усім підряд”.

Він повідомив, що тут ніхто їх ніхто не зустрічає “з квітами”. За його словами, українці лягають під техніку окупанта та не дають проїхати.

Називають нас фашистами. Мамо, мені дуже важко”, – пише військовий до матері.