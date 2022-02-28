Про це повідомляє пресслужба СБУ у Facebook.
За словами спецслужби, російський військовий не встиг здатися в полон. Після смерті в нього вилучили мобільний телефон, де знайшли чат з матір`ю. Хлопець розповів про те, що поїхав на навчання, однак тут його очікувала справжня війна.
Твердження про те, що російські військові атакують лише воєнні бази також було спростоване його повідомленням. Він зазначив, що вони стріляють по “усім підряд”.
Він повідомив, що тут ніхто їх ніхто не зустрічає “з квітами”. За його словами, українці лягають під техніку окупанта та не дають проїхати.
Називають нас фашистами. Мамо, мені дуже важко”, – пише військовий до матері.
Реальне фото з телефону вбитого окупанта. Не встиг здатися в полон. Але в інших загарбників поки що є шанс врятувати свої життя. Захистимо Україну разом!”, – наголошується у повідомленні СБУ.
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