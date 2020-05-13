Колишнього голову виборчої кампанії Дональда Трампа Пола Манафорта випустили з в'язниці під домашній арешт через пандемію коронавірусу.

Про це повідомляє британське видання Independent.

Уточнюється, що Манафорт був переведений додому в середу, 13 травня, після запиту на це через пандемію коронавірусу.

71-річного колишнього політтехнолога забрали з в’язниці члени його сім’ї.

У проханні про звільнення були відзначені вік і проблеми зі здоров’ям Манафорта, серед яких підвищений кров’яний тиск, хвороби печінки q дихальної системи. Отже, засуджений перебуває в групі ризику в разі зараження коронавірусом.

Одночасно повідомляється, що в тюрмі, де Манафорт відбував ув’язнення, не було зафіксовано випадків зараження коронавірусів.

При цьому адвокати Манафорта акцентували на підвищенні випадків зараження коронавірусом в Пенсильванії та збільшенні складності в тестуванні серед ув’язнених і тюремного персоналу. У разі спалаху епідемії в тюрмі, за їхніми словами, вживати превентивних заходів буде занадто пізно.

В цю хвилину невідомо, чи дозволять колишньому голові кампанії Трампа відбувати покарання під домашнім арештом до кінця, або ж після кінця пандемії його повернуть назад у в’язницю.