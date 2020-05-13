Про це повідомляє британське видання Independent.
Уточнюється, що Манафорт був переведений додому в середу, 13 травня, після запиту на це через пандемію коронавірусу.
71-річного колишнього політтехнолога забрали з в’язниці члени його сім’ї.
У проханні про звільнення були відзначені вік і проблеми зі здоров’ям Манафорта, серед яких підвищений кров’яний тиск, хвороби печінки q дихальної системи. Отже, засуджений перебуває в групі ризику в разі зараження коронавірусом.
Одночасно повідомляється, що в тюрмі, де Манафорт відбував ув’язнення, не було зафіксовано випадків зараження коронавірусів.
При цьому адвокати Манафорта акцентували на підвищенні випадків зараження коронавірусом в Пенсильванії та збільшенні складності в тестуванні серед ув’язнених і тюремного персоналу. У разі спалаху епідемії в тюрмі, за їхніми словами, вживати превентивних заходів буде занадто пізно.
В цю хвилину невідомо, чи дозволять колишньому голові кампанії Трампа відбувати покарання під домашнім арештом до кінця, або ж після кінця пандемії його повернуть назад у в’язницю.
- У березні колишнього голову передвиборного штабу Дональда Трампа Пола Манафорта засудили до семи з половиною років тюрми за результатами судових засідань, що стосуються двох окремих справ.
- Раніше Пол Манафорт погодився визнати провину за звинуваченнями у змові проти США, а також в змові з метою перешкоджання правосуддю, які були пред’явлені йому Робертом Мюллером. Манафорт визнав, що відмивав гроші і порушував закони про зовнішнє лобіювання (мова йде про співпрацю з екс-президентом України Віктором Януковичем і Партією регіонів).