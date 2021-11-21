Про це повідомила пресслужба клубу.

“Уле назавжди залишиться легендою “Манчестер Юнайтед”, і ми з жалем ухвалили це непросте рішення. Хоча останні кілька тижнів були важкими, вони не повинні затьмарювати всю ту роботу, яку Уле зробив за останні три роки, щоб відновити фундамент для довгострокового успіху”, — йдеться в заяві.

Manchester United can confirm that Ole Gunnar Solskjaer has left his role as Manager. Thank you for everything, Ole ❤️#MUFC — Manchester United (@ManUtd) November 21, 2021

Керівництво клубу також додало, що Уле завжди радо вітатимуть на Олд Траффорд (футбольний стадіон у Манчестері) як члена сім’ї “Манчестер Юнайтед”. Сульшеру подякували за роботу та побажали успіхів у кар’єрі.

Наразі відомо, що командою керуватиме Майкл Каррік, член тренерського штабу Сульшера. Тимчасового тренера планують знайти якомога швидше та призначити до кінця сезону.

Уле-Гуннар Сульшер став головним тренером клубу 28 березня 2019 року, після 14 перемог у 19 матчах. 20 листопада “Манчестер Юнайтед” зазнав поразки з рахунком 4:1 від одного з аутсайдерів Ліги – “Вотфорда”. Сульшер достроково розірвав контракт за згодою обох сторін.