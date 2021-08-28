#Букви розповідають, де та коли дивитися трансляцію.
Де відбудеться матч: на стадіоні “Етіхад” у Манчестері (це домашня арена клубу “Манчестер Сіті”.
Коли: 28 серпня, початок – о 14:30 за київським часом.
Головний арбітр: Мартін Аткінсон.
Де транслюватимуть: пряму трансляцію матчу можна буде подивитися на каналі Setanta Sports та на сервісі MEGOGO.
Станом на зараз “Манчестер Сіті” в двох матчах здобув перемогу (над “Норвічем” 5:0) і поразку (від “Тоттенхема” 0:1).
“Арсенал” же отримав дві поразки і нуль голів (0:2 від “Брентфорда” і 0:2 від “Челс”)і.
Склади команд
“Манчестер Сіті”: Едерсон, Вокер, Діаш, Ляпорт, Канселу, Родрі, Гюндоган, Бернарду, Гріліш, Торрес, Жезус. Запасні: Стеффен, Стоунз, Аке, Стерлінг, Зінченко, Фернандінью, Марез, Дойл, Палмер
Арсенал: Лєно, Чемберс, Холдінг, Колашинац, Седрік, Джака, Сміт-Роу, Тірні, Сака, Едегор, Обамеянг.
🚨 TEAM NEWS 🚨
XI | Ederson, Walker, Dias, Laporte, Cancelo, Rodrigo, Gundogan (C), Bernardo, Grealish, Torres, Jesus.
SUBS | Steffen, Stones, Ake, Sterling, Zinchenko, Fernandinho, Mahrez, Doyle, Palmer.
⚽️ @HaysWorldwide
🔷 #ManCity | https://t.co/axa0klD5re pic.twitter.com/0zGsd48XsV
— Manchester City (@ManCity) August 28, 2021
🏆 Back in @PremierLeague action!
🥁 Introducing your lineup for this afternoon’s game…
🔜 #MCIARS
— Arsenal (@Arsenal) August 28, 2021
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