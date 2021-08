#Букви розповідають, де та коли дивитися трансляцію.

Де відбудеться матч: на стадіоні “Етіхад” у Манчестері (це домашня арена клубу “Манчестер Сіті”.

Коли: 28 серпня, початок – о 14:30 за київським часом.

Головний арбітр: Мартін Аткінсон.

Де транслюватимуть: пряму трансляцію матчу можна буде подивитися на каналі Setanta Sports та на сервісі MEGOGO.

Станом на зараз “Манчестер Сіті” в двох матчах здобув перемогу (над “Норвічем” 5:0) і поразку (від “Тоттенхема” 0:1).

“Арсенал” же отримав дві поразки і нуль голів (0:2 від “Брентфорда” і 0:2 від “Челс”)і.

Склади команд

“Манчестер Сіті”: Едерсон, Вокер, Діаш, Ляпорт, Канселу, Родрі, Гюндоган, Бернарду, Гріліш, Торрес, Жезус. Запасні: Стеффен, Стоунз, Аке, Стерлінг, Зінченко, Фернандінью, Марез, Дойл, Палмер

Арсенал: Лєно, Чемберс, Холдінг, Колашинац, Седрік, Джака, Сміт-Роу, Тірні, Сака, Едегор, Обамеянг.

