Про це розповідають #Букви.
Коли: 6 квітня, 22:00.
Де: Етіхад, Манчестер.
Арбітр: Овідіу Хацеган (Румунія).
Орієнтовні склади:
“Манчестер Сіті”: Едерсон – Уокер, Стоунз, Рубен Діаш, Канселье – Бернарду Сілва, Родрі, Гюндоган – Фоден, де Брюйне, Стерлінг.
“Боруссія Д”: Хитці – Меньє, Аканжі, Хуммельс, Геррейро -Ділейні, Беллінгем, Дауд – Азар, Ройс – Холанд.
Травмовано: Аксель Вітсель, Дан-Аксель запаскудили, Марсель Шмельцер, Джейдон Санчо, Юссуфа Мукоко (всі – “Боруссія”).
Варто зазначити, що в останніх 10 з 11 матчів в Лізі чемпіонів “Манчестер Сіті” забивав не менше двох голів.
- 16 березня на стадіоні Будапешта пройшов матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги чемпіонів між командами “Манчестер Сіті” – “Боруссія М”.