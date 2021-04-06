Сьогодні, 6 квітня, відбудеться матч Ліги Чемпіонів між командами "Манчестер Сіті" і "Боруссія Дортмунд".

Про це розповідають #Букви.

Коли: 6 квітня, 22:00.

Де: Етіхад, Манчестер.

Арбітр: Овідіу Хацеган (Румунія).

Орієнтовні склади:

“Манчестер Сіті”: Едерсон – Уокер, Стоунз, Рубен Діаш, Канселье – Бернарду Сілва, Родрі, Гюндоган – Фоден, де Брюйне, Стерлінг.

“Боруссія Д”: Хитці – Меньє, Аканжі, Хуммельс, Геррейро -Ділейні, Беллінгем, Дауд – Азар, Ройс – Холанд.

Травмовано: Аксель Вітсель, Дан-Аксель запаскудили, Марсель Шмельцер, Джейдон Санчо, Юссуфа Мукоко (всі – “Боруссія”).

Варто зазначити, що в останніх 10 з 11 матчів в Лізі чемпіонів “Манчестер Сіті” забивав не менше двох голів.