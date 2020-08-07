Сьогодні, 7 серпня, "Манчестер Сіті" і "Реал" (Мадрид) зустрінуться на футбольному полі в рамках 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

Про це розповідають #Букви.

“Манчестер Сіті” – “Реал” (Мадрид)

7 серпня, 22:00. Манчестер. Стадіон “Етіхад”.

Ліга чемпіонів. 1/8 фіналу. Матч-відповідь (перший матч – 2:1)

Головний арбітр: Фелікс Брих (Німеччина)

Дискваліфіковані: Бенжамен Менді – Серхіо Рамос

Травмовані: Серхіо Агуеро – Марсело (під питанням)

У першому матчі на мадридському стадіоні “Сантьяго Бернабеу” “Манчестер Сіті” зміг обіграти суперника з рахунком – 2:1. Голи забили Жезус і де Брюйне, що дозволяє команді Гвардіоли почуватися впевнено в матчі-відповіді на своєму стадіоні. “Реалу” для виходу в наступну стадію потрібно забивати мінімум два м’ячі. Безсумнівно цей фактор буде тиснути на команду.

Склади команд

В “Манчестер Сіті” не зіграють в матчі – Агуеро (травма) і захисника Менді (дискваліфікація).

“Реал” не зможе розраховувати на капітана команди Серхіо Рамоса (дискваліфікація) і нападника Маріано Діаса (коронавірус).

Орієнтовні склади:

“Манчестер Сіті”: Едерсон – Уокер, Фернандіньо, Лапорт, Канселу – де Брейне, Родрі, Гюндоган – Марез, Жезус, Стерлінг

“Реал”: Куртуа – Карвахаль, Варан, Мілітао, Менді – Каземіро, Вальверде, Кроос, Модріч – Бензема, Азар

Де дивитися онлайн-трансляцію матчу

В Україні правами на показ матчів Ліги чемпіонів володіє група компаній “Футбол 1”, “Футбол 2” і “Футбол 3”, які входять до складу ТОВ “Медіа Група Україна”. Сама ж онлайн-трансляція матчу “Манчестер Сіті” – “Реал” буде йти на каналі “Футбол 1”.

Початок трансляції матчу “Манчестер Сіті” – “Реал” о 21:55.

Прогноз матчу “Манчестер Сіті” – “Реал” від букмекерів

Букмекерські контори вважають, що шанси “Манчестер Сіті” на перемогу набагато вище, ніж у “Реала”.

Коефіцієнт на перемогу “Манчестера Сіті” становить 1,78, а шанси “Реала” на перемогу оцінюють в 4,2.

Цікаві факти

– Команди зіграли між собою 7 матчів. Три перемоги здобув “Реал”, дві – “Манчестер Сіті”, а ще 2 матчі завершилися нічиєю. Різниця м’ячів – 11:10 на користь “Реала”.

– Хосеп Гвардіола ще жодного разу не вигравав Лігу чемпіонів після того, як залишив “Барселону”. Останнього разу іспанець виграв кубок у 2011 році.

– Зінедін Зідан, будучи тренером, ніколи не вилітав з Ліги чемпіонів. Всього на рахунку тренера “Реала” три виграних кубка Ліги чемпіонів.

– Переможець матчу зіграє проти переможця в парі “Ювентус” – “Ліон”.