У п'ятницю, 7 серпня, на стадіоні "Етіхад" у Манчестері в матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів "Манчестер Сіті" зіграє з "Реалом.

Про це повідомляють #Букви.

Перший матч команди зіграли ще в лютому. “Манчестер Сіті” здобув перемогу на полі “Реала”, програючи по ходу матчу з рахунком 1:0. “Містяни” вирвали перемогу 2:1. Сьогодні “Реалу” потрібно забивати як мінімум два голи, щоб пройти в чвертьфінал Ліги чемпіонів

Де дивитися пряму трансляцію матчу “Манчестер Сіті” – “Реал”

Пряму трансляцію матчу можна буде подивитися на телеканалі “Футбол 1”, також онлайн-трансляцію будуть показувати на онлайн-сервісі OLL.TV.

Початок трансляції матчу “Манчестер Сіті” – “Реал” о 21:55.

В інших країнах також буде пряма трансляція матчу.