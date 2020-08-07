Про це повідомляють #Букви.

Перший матч команди зіграли ще в лютому. “Манчестер Сіті” здобув перемогу на полі “Реала”, програючи по ходу матчу з рахунком 1:0. “Містяни” вирвали перемогу 2:1. Сьогодні “Реалу” потрібно забивати як мінімум два голи, щоб пройти в чвертьфінал Ліги чемпіонів

 

Де дивитися пряму трансляцію матчу “Манчестер Сіті” – “Реал”

Пряму трансляцію матчу можна буде подивитися на телеканалі “Футбол 1”, також онлайн-трансляцію будуть показувати на онлайн-сервісі OLL.TV.

Початок трансляції матчу “Манчестер Сіті” – “Реал” о 21:55.

В інших країнах також буде пряма трансляція матчу.

  • Білорусь – Belarus 5,
  • Канада – CBS Sports Network, DAZN;
  • Хорватія – Klik SPORT, Planet Sport 1,
  • Угорщина – M4 Sports;
  • Польща – Polsat Sport Premium 2, IPLA;
  • Іспанія – Mitele Plus, Movistar Liga de Campeones, Movistar +.
  • 5 серпня донецький “Шахтар” переміг німецький “Вольфсбург” з рахунком 3:0 і вийшов до чвертьфіналу Ліги Європи.