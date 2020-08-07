Про це повідомляють #Букви.
Перший матч команди зіграли ще в лютому. “Манчестер Сіті” здобув перемогу на полі “Реала”, програючи по ходу матчу з рахунком 1:0. “Містяни” вирвали перемогу 2:1. Сьогодні “Реалу” потрібно забивати як мінімум два голи, щоб пройти в чвертьфінал Ліги чемпіонів
Де дивитися пряму трансляцію матчу “Манчестер Сіті” – “Реал”
Пряму трансляцію матчу можна буде подивитися на телеканалі “Футбол 1”, також онлайн-трансляцію будуть показувати на онлайн-сервісі OLL.TV.
Початок трансляції матчу “Манчестер Сіті” – “Реал” о 21:55.
В інших країнах також буде пряма трансляція матчу.
- Білорусь – Belarus 5,
- Канада – CBS Sports Network, DAZN;
- Хорватія – Klik SPORT, Planet Sport 1,
- Угорщина – M4 Sports;
- Польща – Polsat Sport Premium 2, IPLA;
- Іспанія – Mitele Plus, Movistar Liga de Campeones, Movistar +.
- 5 серпня донецький “Шахтар” переміг німецький “Вольфсбург” з рахунком 3:0 і вийшов до чвертьфіналу Ліги Європи.