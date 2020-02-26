Про це повідомляється на сайті суду.
У середу, 25 лютого, Спортивний арбітражний суд (CAS) зареєстрував апеляцію, подану футбольним клубом “Манчестер Сіті” проти Союзу європейських футбольних асоціацій (УЄФА).
“Апеляція спрямована проти рішення Судової палати Клубу фінансового контролю УЄФА від 14 лютого 2020 року, згідно з яким “Манчестер Сіті”, як вважається, порушив правила УЄФА з ліцензування клубів”, — йдеться в повідомленні.
Рішенням палати Клубу фінансового контролю УЄФА “Манчестер Сіті” також був виключений з наступних двох сезонів клубних змагань УЄФА і зобов’язаний виплатити штраф у розмірі 30 млн євро.
Зазначається, що суд вже почав підготовку до слухань. В даний час приблизна дата оголошення рішення з цього питання невідома.
- Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) дискваліфікував на два сезони англійський ФК “Манчестер Сіті”. Клуб завищував інформацію про доходи в свій звітах.
- Нагадаємо, в 2017 році “Манчестер Юнайтед” очолив список найдорожчих футбольних клубів світу, обійшовши за вартістю “Реал” (Мадрид).