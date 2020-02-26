"Манчестер Сіті" подав до Спортивного арбітражного суду апеляцію на рішення Союзу європейських футбольних асоціацій (УЄФА) дискваліфікувати клуб на два сезони.

Про це повідомляється на сайті суду.

У середу, 25 лютого, Спортивний арбітражний суд (CAS) зареєстрував апеляцію, подану футбольним клубом “Манчестер Сіті” проти Союзу європейських футбольних асоціацій (УЄФА).

“Апеляція спрямована проти рішення Судової палати Клубу фінансового контролю УЄФА від 14 лютого 2020 року, згідно з яким “Манчестер Сіті”, як вважається, порушив правила УЄФА з ліцензування клубів”, — йдеться в повідомленні.

Рішенням палати Клубу фінансового контролю УЄФА “Манчестер Сіті” також був виключений з наступних двох сезонів клубних змагань УЄФА і зобов’язаний виплатити штраф у розмірі 30 млн євро.

Зазначається, що суд вже почав підготовку до слухань. В даний час приблизна дата оголошення рішення з цього питання невідома.