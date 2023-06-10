На Олімпійському стадіоні Ататюрка в Стамбулі команда, яку тренує Хосеп Гвардіола, перемогла міланський Інтер і вперше у своїй історії здобула міжнародний трофей.

Джерело: CNN

Фінал Ліги чемпіонів-2023 відбувся в Стамбулі. Змагалися за єврокубок англійська команда Манчестер Сіті та італійський Інтер.

Для Пепи Гвардіоли це вже третій трофей у його тренерській кар’єрі. Попередні два Кубки він виграв з Барселоною у 2009 та 2011 роках.

Варто також зазначити, що нападник Манчестер Сіті Ерлінг Голанд став найкращим бомбардиром Ліги чемпіонів з 12 голами. Щодо Інтера, вони продемонстрували гідну гру, але у цьому сезоні задовольнилися лише Кубком та Суперкубком Італії.