Мандат Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ (Організації з безпеки і співробітництва в Європі) в Україні подовжено ще на один рік – до 31 березня 2022 року.

Про це поінформували в пресслужбі Міністерства закордонних справ України.

Так, днями повідомлялося, що місія ОБСЄ в Україні може втратити мандат вже з квітня, оскільки деякі держави-учасниці організації блокують його продовження на наступний рік.

Нинішній мандат місії ОБСЕ закінчується вже сьогодні, 31 березня.

І сьогодні ж під час спеціального засідання Постійної ради ОБСЄ представники всіх 57 країн-учасниць організації ухвалили рішення про продовження мандату місії. Також схвалено бюджет Спеціальної моніторингової місії на новий річний період (з 1 квітня 2021 року по 31 березня 2022 року).

У МЗС України подякували за це “консенсусне рішення”.

“Україна вдячна Шведському головуванню в ОБСЄ та державам-учасницям за підтримку звернення Уряду України продовжити роботу місії на наступні 12 місяців”, – зазначається в повідомленні міністерства.

В МЗС нагадали, що Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ була розгорнута в Україні у березні 2014 року за ініціативи української сторони у відповідь на військове вторгнення Росії на територію Кримського півострова.

“Продовження мандата забезпечить безперервну моніторингову діяльність СММ ОБСЄ в Україні для об’єктивного та своєчасного інформування міжнародного співтовариства про прояви збройної агресії Російської Федерації проти України. Місія й надалі відстежуватиме розвиток ситуації на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей України, особливо в районах, прилеглих до тимчасово непідконтрольної Уряду України ділянки українсько-російського державного кордону”, – зазначили в міністерстві.

В МЗС уточнили, що мандат місії ОБСЄ передбачає “безпечний і надійний доступ спостерігачів до всієї території України у межах її міжнародно визнаних кордонів, включно з Автономною Республікою Крим та містом Севастополь”.

“Вважаємо неприпустимими дії Російської Федерації, спрямовані на обмеження моніторингової діяльності СММ ОБСЄ на тимчасово окупованих територіях на сході України та блокування доступу місії до тимчасово окупованого Криму. Російська сторона має негайно припинити перешкоджати місії виконувати свій мандат”, – наголосили в МЗС.

У відомстві очікують, що місія ОБСЄ також посилить моніторинг інших протиправних дій Росії: триваючої мілітаризації Крим; обмежень свободи судноплавства в Азовсько-Чорноморському регіоні; порушень фундаментальних принципів та зобов’язань ОБСЄ, зокрема поваги суверенітету, недоторканості кордонів та територіальної цілісності держав.