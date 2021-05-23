У ніч на 23 травня було оголошено ім’я переможця 65-го міжнародного пісенного конкурсу "Євробачення-2021", який проходив у Роттердамі (Нідерланди). Ним став італійський рок-гурт "Måneskin" з піснею "Zitti E Buoni".

#Букви розповідають, що відомо про цей музичний колектив.

“Måneskin” – рок-гурт із Риму, до складу якого входять: вокаліст Давід Даміано, басистка Вікторія Де Анжеліс, гітарист Томас Раджі та барабанщик Ітан Торчіо.

Як повідомляється на сайті “Євробачення”, учасники колективу знали одне одного з середньої школи. Під час навчання в одному з римських ліцеїв вони вирішили заснувати гурт. Це сталося у 2015 році.

Назва гурту “Måneskin” – не випадкова. У перекладі з данської мови вона означає “місячне сяйво”. Ця назва була обрана як данина поваги батьківщині їхньої басистки Вікторії.

Перед одним із музичних конкурсів учасники гурту, обираючи назву для свого колективу, попросили Вікторію, яка наполовину данка, назвати декілька цікавих данських слів. Так і було знайдено підходящу назву.

Гурт став відомим після того, як у 2017 році посів друге місце в 11-му сезоні італійського шоу талантів “X Factor”.

2017 року за підтримки Sony Music був випущений дебютний сингл колективу під назвою “Chosen”, який займав друге місце в італійському чарті.

Згодом ця пісня увійшла до дебютного міні-альбому “Måneskin”, який вийшов у середині грудня 2017 року. Альбом в основному складався з каверів, які гурт виконував під час шоу “X Factor”.

У 2018 році гурт випустив сингли “Morirò da Re” і “Torna a casa”, а також свій перший студійний альбом “Il Ballo della Vita”, який посідав перші місця в чартах.

Для просування альбому гурт випустив документальний фільм під назвою “This Is Måneskin” (“Це Måneskin”), прем’єра якого відбулася у жовтні 2018 року в Італії.

Успіх гурту продовжився і в 2019 році: було відіграно 66 концертів і продано 140 тисяч квитків на виступи в Італії і в інших країнах Європи.

Другий студійний альбом гурту “Teatro d’ira: Vol. 1” вийшов у березні цього року.

Цього року “Måneskin” також виступив на італійському музичному фестивалі “Sanremo” з піснею “Zitti E Buoni” та посів там перше місце.

На правах переможця учасники гурту і представили Італію на “Євробаченні-2021” у Роттердамі (з тією ж таки піснею “Zitti E Buoni”).

Наразі музиканти готуються до італійського турне, запланованого на весну 2022 року.

“Рок-н-ролл ніколи не вмирає, сьогодні ввечері ми увійшли в історію. Ми любимо вас”, – написали учасники гурту в своєму Instagram після перемоги на “Євробаченні”.