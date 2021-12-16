Очільник найбільшої у Європарламенті фракції Манфред Вебер закликав до розроблення жорсткіших санкцій Євросоюзу щодо Росії у разі її потенційного вторгнення до України.

Про це повідомляє аналітичне видання DW.



“Фактом є те, що на кордонах України розміщено понад 100 тисяч озброєних солдатів…Тому ми маємо підготуватися до виникнення найскладніших питань, і це означає, що в Європі… може знову розпочатися війна”, – наголосив політик.

На такі радикальні дії президента РФ Євросоюз зобов’язаний відповісти радикальними економічними заходами, сказав Вебер.

Слід говорити відімкнення РФ від SWIFT та про заборону введення в експлуатацію газопроводу “Північний потік – 2”, заявив очільник ЄНП.

“Ми повинні з усією чіткістю роз’яснити Володимиру Путіну, що у разі використання ним військовослужбовців та війни як політичного інструмента, який в Європі є табу з часів Другої світової війни, будуть жорсткі економічні наслідки”, – наголосив Вебер.

Крім того, він наголосив, що не уявляє запуску “Північного потоку-2”, “якщо Путін почне війну”.