Лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко прокоментував виступ російського президента Володимира Путіна на Валдаї, наголосивши, що той не сказав нічого нового, лише вкотре підтвердив, що він воює не лише проти України, а й проти всього Західного світу.

Про це політик зазначив в етері французького телеканалу LCI, повідомляє пресслужба “ЄС”.

Путін продемонстрував, що він воює не тільки з Україною – він воює зі свободою, з демократією і з усім демократичним Західним світом. Він це так і називає – “колективний Захід”, це означає, що він воює зокрема і проти Франції, пояснив Порошенко.

“Це – маніфест ненависті до Заходу, до свободи і до демократії. І попри те, що він зараз нібито збавив «температуру» виступу, але по змісту він ще навіть гірший. Путін, декларуючи право РФ на свою культуру, на свою історію, категорично і лицемірно відмовляє Україні у праві на свою історію, на свою культуру і врешті-решт в праві на наше існування”, – наголосив політик.

За його словами, дуже важко знайти компроміс, тому що Путін хоче нас вбити, а ми хочемо жити. Російський лідер хоче стерти Україну з мапи світу, натомість ми хочемо жити у своїй країні з тисячолітньою історією і повернути її в родину європейських народів. З європейськими цінностями, з європейською свободою, з європейською демократією.

П’ятий президент закликав усіх французів та усіх європейців в цілому не вірити та не боятися Путіна. Та зауважив, що потрібно брати приклад з України та сміливості її населення.

“Але створена вісім років тому армія, Збройні сили України не просто зруйнували проект Путіна по створенню новоросії в 14-15 роках. Не просто звільнили дві третини окупованого Донбасу. Ми дали гідну відповідь на широкомасштабне вторгнення. І за допомогою НАТО, цивілізованого світу ми дали відсіч Путіну, відкинувши його від Києва, від Сум, від Чернігова, від Полтави, від Харкова”, – констатував Порошенко.

Путін все більше і більше починає розуміти ту халепу, в якій він опинився, виходить з тієї бульбашки, яку він сам собі створював 20 років – про другу армію світу, про другу державу світу, про вплив божевільної путінської диктатури на всі країни світу, а особливо на сусідні. Сьогодні ми бачимо перші ознаки того, що Путін втрачає віру у свої сценарії. І вихід з цього лише один – Путіна невідворотно чекає катастрофа, якщо він зараз терміново не буде вживати заходи щодо зупинення війни, переконаний політик.

Порошенко також під час етеру висловив вдячність Західному світу за єдність і за солідарність з Україною.

27 жовтня російський президент Володимир Путін заявив, що до загострення ситуації навколо України призвели “кроки колективного Заходу”. Проте зауважив, що краще якнайскоріше розпочати перемовини заради “спільного майбутнього”. Він також спростував власні погрози щодо застосування ядерної зброї, зазначаючи, що у цьому “немає сенсу”.