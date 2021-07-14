Народного депутата кількох скликань та підприємця Василя Хмельницького спіткала хвиля критики після того, як він публічно виступив проти легалізації медичного канабісу через начебто ризики поширення наркоманії серед підлітків та молоді.

Про це повідомляють #Букви.

Як сповіщалося, 13 липня Верховна Рада України не підтримала законопроєкт №5596, який передбачає легалізацію медичного канабісу. 240 голосами законопроєкт скеровано на доопрацювання авторам. Вранці перед голосуванням та пізніше того ж дня було проведено акції на підтримку законопроєкту.

Ввечері вівторка Василь Хмельницький вирішив висловити свою позицію з цього питання, яка, як він сам зауважив, є “непопулярною думкою”.

На переконання бізнесмена і нардепа кількох скликань, легалізація медичного канабісу призвела б до появи цього товару на чорному ринку і, як наслідок, до погіршення ситуації з наркоманією серед підлітків та молоді.

“Як батько я проти того, щоб в Україні біля кожної школи можна було без проблем купити марихуану. Якщо ми приймемо цей закон, впевнений, що ситуація з наркоманією у підлітків та молоді погіршиться”, — пише він. “Якщо в Україні куріння канабісу стане таким розповсюдженим і доступним, як зараз в Америці, я не сумніваюся, що для багатьох українських дітей та підлітків це стане легким шляхом, який вони несвідомо обиратимуть. В масштабах цілої країни це стане ще одним ударом по нашому суспільству.Я категорично проти легалізації через ризики”, — додає він.

Насамкінець Хмельницький закликав користувачів соцмережі до дискусії. Допис зібрав майже 700 коментарів та понад тисячу реакцій (на майже 900 вподобайок припадає майже 200 обурень).

В коментарях користувачі масово виявляли хибні тези в дописі Хмельницького, звертали увагу на непослідовність його позиції.

Чимало користувачів звертали увагу на те, що автор допису, ймовірно, не заглиблювався в тему і не розуміє, в чому відмінність медичних засобів з канабісу від наркотичних. Деякі висловлювали переконання, що допис написав не Хмельницький.

Деякі бралися пояснювати, в чому полягає відмінність.

Хмельницького масово звинувачували у подвійних стандартах, оскільки проти значно більш доступного алкоголю він не виступав.

Звинувачували і в маніпуляціях щодо батьківства.

Деякі пропонували видалити цей допис.

Утім жодних виправлень Хмельницький не вносив, додаткових роз’яснень чи коментарів не публікував.

Довідка. Василь Хмельницький був у лавах “Партії зелених України” (1997-2003). Вперше став депутатом Верховної Ради України у 1998 році. Як член ПЗУ був обраний нардепом України у 2002 році. Після Помаранчевої революції вступив у фракцію “Блоку Юлії Тимошенко”. Від БЮТ балотувався на наступних виборах і був обраний за списом партії.

У 2007 балотувався вже за списком “Партії регіонів”, у 2012 році знову обраний від цієї політсили. Під час подій Революції Гідності голосував за диктаторські закони 16 січня.

Наразі є інвестором великої будівельної компанії UDP, яка реалізувала чимало масштабних інфраструктурних проєктів (аеропорт “Київ”, ТРЦ Ocean Plaza, ЖК “Новопечерські Липки” тощо).

Також Хмельницький через власний фонд K.Fund веде громадську діяльність.