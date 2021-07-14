Про це повідомляють #Букви.
Як сповіщалося, 13 липня Верховна Рада України не підтримала законопроєкт №5596, який передбачає легалізацію медичного канабісу. 240 голосами законопроєкт скеровано на доопрацювання авторам. Вранці перед голосуванням та пізніше того ж дня було проведено акції на підтримку законопроєкту.
Ввечері вівторка Василь Хмельницький вирішив висловити свою позицію з цього питання, яка, як він сам зауважив, є “непопулярною думкою”.
На переконання бізнесмена і нардепа кількох скликань, легалізація медичного канабісу призвела б до появи цього товару на чорному ринку і, як наслідок, до погіршення ситуації з наркоманією серед підлітків та молоді.
“Як батько я проти того, щоб в Україні біля кожної школи можна було без проблем купити марихуану. Якщо ми приймемо цей закон, впевнений, що ситуація з наркоманією у підлітків та молоді погіршиться”, — пише він.
“Якщо в Україні куріння канабісу стане таким розповсюдженим і доступним, як зараз в Америці, я не сумніваюся, що для багатьох українських дітей та підлітків це стане легким шляхом, який вони несвідомо обиратимуть. В масштабах цілої країни це стане ще одним ударом по нашому суспільству.Я категорично проти легалізації через ризики”, — додає він.
Насамкінець Хмельницький закликав користувачів соцмережі до дискусії. Допис зібрав майже 700 коментарів та понад тисячу реакцій (на майже 900 вподобайок припадає майже 200 обурень).
В коментарях користувачі масово виявляли хибні тези в дописі Хмельницького, звертали увагу на непослідовність його позиції.
Чимало користувачів звертали увагу на те, що автор допису, ймовірно, не заглиблювався в тему і не розуміє, в чому відмінність медичних засобів з канабісу від наркотичних. Деякі висловлювали переконання, що допис написав не Хмельницький.
Деякі бралися пояснювати, в чому полягає відмінність.
Хмельницького масово звинувачували у подвійних стандартах, оскільки проти значно більш доступного алкоголю він не виступав.
Звинувачували і в маніпуляціях щодо батьківства.
Деякі пропонували видалити цей допис.
Утім жодних виправлень Хмельницький не вносив, додаткових роз’яснень чи коментарів не публікував.
Довідка. Василь Хмельницький був у лавах “Партії зелених України” (1997-2003). Вперше став депутатом Верховної Ради України у 1998 році. Як член ПЗУ був обраний нардепом України у 2002 році. Після Помаранчевої революції вступив у фракцію “Блоку Юлії Тимошенко”. Від БЮТ балотувався на наступних виборах і був обраний за списом партії.
У 2007 балотувався вже за списком “Партії регіонів”, у 2012 році знову обраний від цієї політсили. Під час подій Революції Гідності голосував за диктаторські закони 16 січня.
Наразі є інвестором великої будівельної компанії UDP, яка реалізувала чимало масштабних інфраструктурних проєктів (аеропорт “Київ”, ТРЦ Ocean Plaza, ЖК “Новопечерські Липки” тощо).
Також Хмельницький через власний фонд K.Fund веде громадську діяльність.
- 2 грудня 2020 року комісія, до якої входять 53 держави-члени ООН, проголосувала за рекласифікацію канабісу і його похідних. Таким чином канабіс було вилучено з категорії найнебезпечніших наркотиків. Проте за це рішення не проголосувала Україна.
- 9 квітня цього року Кабінет Міністрів України розширив список дозволених у медичних цілях наркотичних препаратів. Серед них — лікарські засоби на основі канабісу (речовини, виготовленої з рослин конопель).